Глава Еврокомиссии рассказала, сколько украинцев вернулись из стран ЕС домой

За более чем 200 дней великой российско-украинской войны Украину покинуло около 12,5 миллиона украинцев. Вместе с тем значительная часть беженцев вернулась домой. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Так, на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинские беженцы стремятся как можно быстрее восстановить родную страну. Поэтому уже около 5 миллионов граждан Украины вернулись из Европейского Союза домой.

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Более 8 миллионов украинцев с начала войны прибыли в страны ЕС. Но есть и хорошие новости по обе стороны. Многие украинцы уже вернулись. Около 5 миллионов уже вернулись в Украину. Конечно, мы хотим дать украинским друзьям, нуждающимся в помощи, как можно больше поддержки. Но мы также знаем, что они снова хотят вернуться домой, отстроить Украину и превратить ее в успешное государство,

– заявила президент Еврокомиссии.

По данным ООН, с 24 февраля из Украины выехало более 12,5 миллионов украинцев, до сих пор в других странах находится около 7 миллионов наших граждан.

Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что подавляющее большинство беженцев, которые сейчас находятся за границей, также хотят приехать в Украину, и для них не требуется дополнительной мотивации, чтобы вернуться, а только гарантии безопасности.

Для этого, по словам президента, в первую очередь нужно закрыть вопросы нехватки ПВО, а также реконструировать образовательную инфраструктуру. Граждане Украины должны быть уверены в том, что когда они приедут в родные города, городки и села, то их дети смогут ходить в школу, детские сады, вузы и получать образование.