Об этом заявила директор одного из департаментов польской компании по трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда. Она сообщила данные из Фонда социального страхования Польши.
Где работают и сколько зарабатывают украинцы в Польше
По ее словам, в конце прошлого года в Польше было зарегистрировано 532,5 тысячи украинцев, которые официально трудоустроены в Польше. Она добавила, что эти цифры не являются точными, поскольку многие украинцы работают по краткосрочным договорам на выполнение определенного вида работы, которые не предусматривают социального страхования.
Чаще всего украинцы устраиваются на производственные предприятия: пищевая промышленность, рыбозаводы, мясокомбинаты, производство замороженных продуктов. Такие компании всегда имеют спрос на рабочую силу.
Многие украинцы в Польше работают на рыбзаводах / Фото Unsplash
Также пандемия поспособствовала тому, что логистические склады начали требовать большего количества работников.
Украинцы, работающие в Польше на производстве и на логистических складах, получают от 18,5 тысячи до 30 тысяч гривен ежемесячно. Размер доходов зависит от количества отработанных часов. При этом, отметила Анна Джоболда, высококвалифицированные работники могут получать около 26-33 тысяч гривен (то есть, 3,5-4,5 тысячи злотых).
Женщина добавила, что польское правительство постоянно работает над упрощением системы трудоустройства в Польше для работников из Украины. Даже в период пандемии Польша стала единственной страной, куда можно поехать на работу, воспользовавшись безвизовым режимом (то есть, имея биометрический паспорт и разрешение на работу). Через эти и другие благоприятные для официальной работы условия украинских нелегалов в Польше становится все меньше.