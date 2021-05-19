Об этом заявила директор одного из департаментов польской компании по трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда . Она сообщила данные из Фонда социального страхования Польши.

Актуально Одна из самых известных клиник Германии ищет медработников в Украине

Где работают и сколько зарабатывают украинцы в Польше

По ее словам, в конце прошлого года в Польше было зарегистрировано 532,5 тысячи украинцев , которые официально трудоустроены в Польше. Она добавила, что эти цифры не являются точными, поскольку многие украинцы работают по краткосрочным договорам на выполнение определенного вида работы, которые не предусматривают социального страхования.

Чаще всего украинцы устраиваются на производственные предприятия: пищевая промышленность, рыбозаводы, мясокомбинаты, производство замороженных продуктов . Такие компании всегда имеют спрос на рабочую силу.

Многие украинцы в Польше работают на рыбзаводах / Фото Unsplash

Также пандемия поспособствовала тому, что логистические склады начали требовать большего количества работников.

У краинцы , работающие в Польше на производстве и на логистических складах, получают от 18,5 тысячи до 30 тысяч гривен ежемесячно. Размер доходов зависит от количества отработанных часов. При этом, отметила Анна Джоболда, высококвалифицированные работники могут получать около 26-33 тысяч гривен (то есть, 3,5-4,5 тысячи злотых).