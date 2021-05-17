Германии не хватает среднего медицинского персонала. Поэтому набор иностранных работников является стратегическим шагом для решения этой проблемы.

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О программе

Сейчас не хватает где-то 80 тысяч, а к 2030 году – не хватит до 200 тысяч медсестер и медбратьев. Иногда приходится даже отменять операции, потому что некому ухаживать за пациентами в разных отделениях. Едва ли не единственный выход – это набирать людей из-за рубежа, обучать их и трудоустраивать,

– говорит о недостатке медработников в Германии куратор набора из Украины, старший врач Григорий Лапшин.

Он рассказал, что клиника Шлезвиг-Гольштейна готова ежегодно набирать 75 человек среднего медицинского персонала из-за границы , из которых половина затем работает в кампусе в Любеке, а другая – в Киле. Это происходит в рамках локальной программы клиники, которая сотрудничает с агентствами по подбору персонала.

Программа бесплатная . Организацией процесса набора, решением визовых вопросов, поиском жилья, курсов немецкого языка занимаются агентства, с которыми ведется сотрудничество.

Отобранным людям клиника обеспечивает интенсивный семимесячный курс изучения немецкого языка до уровня B2 , который необходим для трудоустройства в Германии. Пока будут решаться вопросы с документами и подтверждение дипломов, кандидаты смогут 8-10 месяцев работать помощниками медсестер с зарплатой 2,3 тысячи евро брутто. После сдачи экзаменов ставка вырастет до 3 тысяч евро брутто.

Украинцы могут устроиться на работу в одну из ведущих немецких клиник в рамках локальной программы / Фото Unsplash

Требования к претендентам

На объявление уже откликнулись более 100 претендентов из Украины. Среди них много врачей и фельдшеров. Однако врачам отказывают из-за слишком высокой квалификации. А по поводу фельдшеров, то в Шлезвиг-Гольштейн эта специальность не приравнивается к специальности медсестры. Также не может работать медсестрой в Германии человек, который учился на акушера или физиотерапевта.

Принять участие в программе могут только те, кто закончил медучилище по специальности "сестринское дело" и имел определенный опыт работы . Возрастное ограничение – до 45 лет .

В кампусах клиники, в Любеке и Киле, работают около 15 тысяч человек, из них: 2 тысячи врачей, 350 профессоров, а также 3,6 тысячи медицинских сестер и братьев. Среди последних – немало иностранных работников из Бразилии, Колумбии, Азии, Балкан, Польши, которые устроились на работу в клинику благодаря специальной программе. Украинцы в этом году будут участвовать в этой программе впервые.