Сколько украинцев хотят уехать за границу: актуальное исследование

Треть жителей Украины хотели бы работать за границей. Главной причиной такого решения люди называют высокие зарплаты.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с общей выборкой 20 тысяч респондентов. Масштабное исследование решили организовать ко Дню Независимости Украины.

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Результаты опроса

Исследование проводилось с 20 июля по 9 августа 2021 года методом телефонного интервью. За это время опросили 20 тысяч человек во всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Целью было изучить особенности мышления и образа жизни нового поколения украинцев, их ценностного мира, мотиваций, оценки самих себя и Украины,

– отметили организаторы.

Согласно опросу, 32% украинцев хотели бы уехать работать за границу, 65% – не хотели бы. Больше всего желающих поехать на заработки среди молодых жителей – аж 54%.

Ключевой причиной для трудовой миграции 71% опрошенных назвали большую заработную плату. 57% украинцев убеждены, что за границей у них будут лучшие условия жизни. Еще 20% главной мотивацией выезда за границу считают лучшие условия труда и возможности самореализации.