Сколько украинцев хотят остаться жить за границей и где больше перспектив: интересный опрос

В Европе фиксируют рекордный дефицит рабочей силы, в частности в Польше сейчас открыто около 700 тысяч вакансий. Несмотря на то, что украинцы продолжают приезжать, их количество все равно не удовлетворяет потребности иностранного рынка.

Вместе с тем возникает вопрос – хотят ли украинские мигранты остаться за границей на постоянное проживание или просто заработать денег и вернуться в Украину? Ответ на него дает свежий опрос аналитического центра Gremmi Personal.

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Сколько украинских трудовых мигрантов хотят остаться за границей

Согласно исследованию "Пульс трудовой миграции", количество трудовых мигрантов из Украины, которые стремятся остаться за границей на постоянное проживание, ежегодно растет. Так, в прошлом году их было 48%, а в 2021 – уже 55%.

Как показывают социологические исследования, основной причиной миграции украинцев является экономический фактор – об этом указывают более 80% всех опрошенных.

В каких странах больше всего перспектив

Самой популярной страной среди украинских мигрантов традиционно остается Польша. Сейчас агентства по трудоустройству отмечают повышенный интерес к соседней республике, в частности из-за:

высокого сезона;

ослабления ограничений;

географической близости;

размораживания многих отраслей промышленности, в том числе гостинично-ресторанного бизнеса.

Сейчас Польша находится на этапе внедрения анонсированных правительством изменений по ускорению процедуры трудоустройства иностранцев. Однако соседняя республика является не единственной, которая борется за увеличение количества иностранной рабочей силы.

Так, активность промышленных компаний по найму новых сотрудников является самой высокой за всю историю, больше всего – среди австрийских и голландских предприятий. Страны Скандинавии, Чехия и Германия являются наиболее финансово привлекательными для украинцев, однако легализовать свое пребывание там удается не всем. Множество мигрантов решают работать в этих странах нелегально.