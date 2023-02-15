Тлустый четверг 2023: сколько полякам придется заплатить за пончики – цены накануне праздника

Любимый праздник всех гурманов – Жирный или Тлустый четверг – в этом году приходится на 16 февраля. Это единственный день в году, когда поляки и гости страны могут съесть пампухов безграничное количество. К сожалению, высокие цены коснулись и этого лакомства.

Так, за традиционный пампух нужно будет заплатить гораздо больше, чем год назад. Подробнее о стоимости пончиков на Тлустый четверг 2023 года в самых известных кондитерских Польше – читайте дальше.

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Сколько придется отдать за пампухи на Тлустый четверг 2023

Кондитерская мастерская "Zagoździński" в Варшаве

Здесь один пончик стоит 4,50 злотых. Год назад было дешевле на целый злотый. Владелец говорит, что цены подняли несколько месяцев назад.

Кондитерская "Cichowscy" в Кракове

Также на один злотый подорожал пончик в краковском ресторане. В этом году он стоит 5,50 злотых.

Кондитерская "Pod Trumienką" во Вроцлаве

Цены на пончики колеблются от 3,90 до 4,40 злотых в зависимости от выбранной начинки.

Кондитерская "Pellowski" в Гданьске

Цены на пончики стартуют от 4,80 злотых за штуку. Самый дорогой пончик у "Pellowski" стоит 7 злотых.

Кондитерская "Miś" в Лодзи

Стоимость пончиков колеблется от 5 до 6 злотых за штуку. За год они прибавили в цене примерно 0,50 злотых.

Кондитерская "Słodki Słony" в Варшаве

Здесь заплатить за пончик нужно будет аж 18 злотых – на 3 злотых больше, чем год назад, и на 7 злотых больше, чем в 2021 году. На ваш выбор пончики с трояндовой, малиновой, сливово-шоколадной и яичной начинками.

Кондитерская Blikle в Варшаве

В известном варшавском ресторане пончик сегодня стоит 6,90 злотых, на выбор: с розой, сливовым вареньем или карамелью с солью.

Жители Польши любят Праздник пампуха. Каждый год перед кондитерскими выстраиваются очереди, а исследования показывают, что в этот день по всей стране можно съесть до 100 миллионов пампухов. Но, как видно из свежих данных, средняя стоимость будет выше прошлогодней и в хороших кондитерских составляет примерно 5 злотых за штуку. Все из-за инфляции и роста себестоимости продукции.