Стоимость отправки посылок из Украины в Польшу упадет на 75%: новые тарифы на 2023 год

Укрпочта анонсировала существенное снижение стоимости доставки EMS-отправлений из Украины в Польшу. Новые тарифы начнут действовать с начала 2023 года.

Так, украинский почтовый оператор Укрпочта в сотрудничестве с национальной Почтой Польши (Poczta Polska) продолжает работать над улучшением условий для клиентов. И с 1 января 2023 года пересылка EMS-посылок украинцам обойдется на 75% дешевле.

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Сколько будет стоить отправка EMS-посылок из Украины в Польшу

EMS-отправка весом до 1 килограмма будет стоить всего 6 долларов;

будет стоить всего Посылка до 10 килограммов – около 8,85 доллара;

– около Отправка до 20 килограммов – до 12,5 доллара.

Новые тарифы будут едиными как для розничных, так и для корпоративных клиентов, независимо от того, пересылайте ли вы посылки родным и друзьям с личными вещами, или продаете товары покупателям в Польше.

Тесное сотрудничество, сложившееся между Укрпочтой и Poczta Polska, является примером не только синергии двух почтовых операторов на международном уровне, но и наглядным фактом поддержки наших сограждан, находящихся сейчас за рубежом, а также украинских предпринимателей, продающих свои товары по всему миру, в том числе и в Польше. Благодаря двустороннему пересмотру тарифов, мы сделали доставку отправлений из и в Польшу очень выгодной. Это уже оценили поляки и украинцы, которые сейчас там проживают и которые за первые два месяца с начала действия новых тарифов отправили в Украину 150 тонн посылок.

– сказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский

Где можно оформить отправку

В отделениях Укрпочты;

В личном онлайн-кабинете на сайте;

С помощью мобильного приложения Укрпочты.

Посылки, оформленные через приложение Укрпочты, будут иметь дополнительную скидку в 3%. Рассчитать точную стоимость можно по ссылке. Сроки доставки EMS-посылок из Украины в Польшу составляет 7 – 14 дней.

Напомним, Укрпочта и Poczta Polska подписали 16 августа двусторонний меморандум, в рамках которого упростили логистику и снизили стоимость отправлений из Украины в Польшу и обратно.