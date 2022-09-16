Новая почта снизила цены на отправку посылки в Польшу в 2,5 раза: названные тарифы
16 сентября 2022 , 12:12Читати новину українською
Источник:фейсбук Новой пошты
Теперь украинцы смогут отправлять посылки за границу гораздо выгоднее. Почтовый оператор Новая почта снизил тарифы на отправку в Польшу.
Так, Новая почта снизила вдвое, а то и втрое стоимость международных посылок. Речь идет о доставке из Украины в соседнюю Польшу.
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Новые тарифы от Новой почты на отправку посылок в Польшу
- посылка до 2 килограмма – 250 гривен (вместо 600 гривен);
- до 10 килограмм – 325 гривен (вместо 900 гривен);
- до 30 килограмм – 400 гривен (вместо 1500 гривен).
Как оформить отправку посылки из Украины в Польшу
- Принесите не запакованную посылку в любое отделение Новой почты;
- Назовите страну назначения Польшу и выберите тип доставки – к почтамату или курьером;
- Укажите данные получателя в Польше (ФИО, польский номер телефона получателя и его электронная почта);
- Укажите номер почтомата, куда должна быть доставлена посылка. Чтобы найти нужный почтомат и его адрес, воспользуйтесь поиском на гугл картах и ввести "inpost paczkomaty" – https://www.google.com.ua/maps
- Если доставка курьером – назовите полный адрес получателя (индекс, название города, улицы и номер дома, номер квартиры).
- Оплатите услугу.
По новым тарифам можно отправить посылку в почтомат в Польше или курьером в адрес. Доплачивать за курьера не нужно, ведь услуга уже включена в стоимость,
– отмечают в Новой почте.