Сколько стоит обучение за границей: актуальная стоимость в самых популярных университетах Польши

Польские университеты всегда привлекали украинцев: недалеко от дома, качественное образование и доступная цена обучения. А с началом полномасштабной российско-украинской войны количество наших студентов в Польше значительно выросла.

Так, мы уже рассказывали, как украинским студентам оформить медицинскую страховку, что является одним из обязательных условий обучения в соседней стране. А сегодня разберемся, сколько сейчас примерно стоит обучение в университетах Польши.

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Среди самых популярных вузов – Варшавский университет, Ягеллонский Университет в Кракове или Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине.

Стоимость обучения в Польше

Варшава

от 820 – 1300 евро в год, если дисциплины будут преподавать на польском языке;

от 1200 евро в год – на английском языке.

Оплату можно производить ежемесячно.

Краков, Вроцлав

930 – 1150 евро в год – обучение на польском языке;

1200 – 2000 евро в год – обучение на английском.

Оплату за обучение можно разделить на месячные взносы, оплату за семестр или сразу за год.

Люблин, Лодзь

от 975 – 1200 евро в год – обучение на польском языке;

1250 – 2000 евро в год – преподавание на английском.

Оплату за обучение можно производить помесячно, за семестр или за год.

Для кого обучение на дневной форме будет бесплатным

Если студент имеет статус беженца или пользуется временной или дополнительной защитой на территории Польши;

имеет Карту поляка;

имеет близких родственников, которые являются гражданами Польши, и здесь проживают.

Украинские студенты, которые до 24 февраля 2022 года уже учились в университете Украины, выехали в Польшу и легально здесь находятся, могут подать заявку на поступление в любой университет, работающий в Польше. При этом важно, чтобы год обучения, направление и уровень обучения совпадали.