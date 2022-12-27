Сколько денег поляки тратят на рождественские подарки и дарят чаще всего

Аналитически-исследовательская платформа BLIX Group провела среди жителей Польши опросы по их праздничным расходам. В частности, поляки признались, сколько денег планируют выделить на рождественские и новогодние подарки.

Согласно результатам, 47% в среднем готовы потратить от 51 до 100 злотых на один подарок. При этом около трети респондентов планируют дарить подарки 4 – 5 особам.

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Расходы поляков на рождественские подарки в 2022 году

Так, если около половины опрошенных готовы выделить до 100 злотых на один презент, то 27% рассчитывают на сумму 101 – 200 злотых. На подарок этого года потратят менее 50 злотых 12% поляков. А 6% респондентов готовы заплатить от 301 до 400 злотых за подарок. Один из сотни указал сумму от 401 до 500 злотых, столько же респондентов потратят на один подарок более 500 злотых. Каждый двадцатый еще не знает, сколько он потратит.

Отчет также показывает, что поляки чаще (31%) планируют дарить подарки 4 – 5 особам. При этом 22% будут дарить презенты для 6 – 7 человек. 17% респондентов подготовят подарки для 2 – 3 человек, а 13% сделают более 10 подарков.

По словам главного экономиста BLIX Group Кшиштофа Лучака, во времена высокой инфляции все труднее купить подарок стоимостью ниже 50 злотых.

50 – 100 злотых – это диапазон, в котором мы чаще покупаем подарки, а с учетом среднего количества подарков, в целом в этом году поляки потратят на презенты в среднем около 500 злотых,

– отметил экономист.

Что чаще всего дарят поляки

Среди популярнейших рождественских подарков жители Польши указали косметику (64%), игрушки (57%) и сладости (45%). 40% выбрали одежду в подарок. Среди опрошенных 29% выбрали духи, а 16% указали украшения.

Рост популярности косметики по отношению к другим категориям может свидетельствовать о том, что поляки начали затягивать пояса. Они реже покупают, например, духи, которые обычно дороже,

– добавил Кшиштоф Лучак.

В опросе этого года приняли участие 1105 респондентов.