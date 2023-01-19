Сколько наличных можно снять в Польше: лимиты в банкоматах самых популярных банков

Сегодня мы все чаще храним средства на карточных счетах, а в магазинах самыми популярными способами оплаты есть та же карта или даже телефон или часы. Но все же случаются ситуации, когда без наличных денег не обойтись, за рубежом в частности.

Следовательно, если вы оказались в Польше и у вас возникла необходимость снять наличные деньги, то нужно помнить, что в каждом банкомате есть одноразовый минимальный и максимальный предел по выдаче купюр. Сумма зависит от установленного лимита кредитной или дебетовой карты и эмитента карты в банкомате.

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Давайте разбираться, сколько денег можно снять в банкоматах самых популярных банков Польши.

Максимальный лимит снятия наличных в Польше

PEKAO. Дневной лимит – 1000 злотых, месячный – 5000 злотых.

Дневной лимит – 1000 злотых, месячный – 5000 злотых. PKO ВР. Пользователи, выводящие деньги через BLIK, могут снять от 3000 до 20000 злотых после увеличения лимита.

Пользователи, выводящие деньги через BLIK, могут снять от 3000 до 20000 злотых после увеличения лимита. MBANK. Дневной лимит снятия наличных в банкомате Mbank – 10 000 злотых. Это максимальный предел, который нельзя увеличить. Во время одноразовой операции эта сумма будет значительно меньше – 4000 злотых.

Дневной лимит снятия наличных в банкомате Mbank – 10 000 злотых. Это максимальный предел, который нельзя увеличить. Во время одноразовой операции эта сумма будет значительно меньше – 4000 злотых. EURONET. Сейчас сеть Euronet имеет единый лимит снятия наличных в размере 800 злотых со всех банкоматов и депозитных автоматов Euronet Polska с каждой карты. Ограничения также распространяются и на бесконтактные транзакции и транзакции BLIK.

Сейчас сеть Euronet имеет единый лимит снятия наличных в размере 800 злотых со всех банкоматов и депозитных автоматов Euronet Polska с каждой карты. Ограничения также распространяются и на бесконтактные транзакции и транзакции BLIK. MILLENIUM. Дневной лимит снятия наличных составляет от 2 до 20 000 злотых.

Дневной лимит снятия наличных составляет от 2 до 20 000 злотых. SANTANDER. Суточный предел снятия базируется не только на конкретной сумме, которая колеблется от 2 до 15 тысяч злотых. Это также касается количества транзакций – максимум 10 в день.

Суточный предел снятия базируется не только на конкретной сумме, которая колеблется от 2 до 15 тысяч злотых. Это также касается количества транзакций – максимум 10 в день. ALIOR BANK. Сумма может достигать до 25 000. Правда, после предварительной смены лимита. Для владельцев карты World Elite лимит установлен на отметке в 50 тысяч злотых.

Сумма может достигать до 25 000. Правда, после предварительной смены лимита. Для владельцев карты World Elite лимит установлен на отметке в 50 тысяч злотых. CREDIT AGRICOLE. Банк не устанавливает верхний лимит. Клиент сам устанавливает месячный и дневной предел. Снятие через код BLIK возможно на сумму не более 5 000 злотых.

Банк не устанавливает верхний лимит. Клиент сам устанавливает месячный и дневной предел. Снятие через код BLIK возможно на сумму не более 5 000 злотых. ING. Лимит – 10 тысяч злотых в сутки. Заказчик не может его увеличить.

Какой минимум можно снять в польских банкоматах

Santander Bank Polska – минимум 10 злотых.

PKO BP – минимум 20 злотых.

Euronet – 10 злотых или 20 злотых (в зависимости от расположения банкомата).

Bank Ochrony Środowiska – 10 или 20 злотых.

ING Bank Śląski – 10 или 20 злотых.