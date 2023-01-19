Сколько наличных можно снять в Польше: лимиты в банкоматах самых популярных банков

19 января 2023, 13:57
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Sepólno Krajeńskie Nasze Miasto

Сегодня мы все чаще храним средства на карточных счетах, а в магазинах самыми популярными способами оплаты есть та же карта или даже телефон или часы. Но все же случаются ситуации, когда без наличных денег не обойтись, за рубежом в частности.

Следовательно, если вы оказались в Польше и у вас возникла необходимость снять наличные деньги, то нужно помнить, что в каждом банкомате есть одноразовый минимальный и максимальный предел по выдаче купюр. Сумма зависит от установленного лимита кредитной или дебетовой карты и эмитента карты в банкомате.

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Давайте разбираться, сколько денег можно снять в банкоматах самых популярных банков Польши.

Максимальный лимит снятия наличных в Польше

  • PEKAO. Дневной лимит – 1000 злотых, месячный – 5000 злотых.
  • PKO ВР. Пользователи, выводящие деньги через BLIK, могут снять от 3000 до 20000 злотых после увеличения лимита.
  • MBANK. Дневной лимит снятия наличных в банкомате Mbank – 10 000 злотых. Это максимальный предел, который нельзя увеличить. Во время одноразовой операции эта сумма будет значительно меньше – 4000 злотых.
  • EURONET. Сейчас сеть Euronet имеет единый лимит снятия наличных в размере 800 злотых со всех банкоматов и депозитных автоматов Euronet Polska с каждой карты. Ограничения также распространяются и на бесконтактные транзакции и транзакции BLIK.
  • MILLENIUM. Дневной лимит снятия наличных составляет от 2 до 20 000 злотых.
  • SANTANDER. Суточный предел снятия базируется не только на конкретной сумме, которая колеблется от 2 до 15 тысяч злотых. Это также касается количества транзакций – максимум 10 в день.
  • ALIOR BANK. Сумма может достигать до 25 000. Правда, после предварительной смены лимита. Для владельцев карты World Elite лимит установлен на отметке в 50 тысяч злотых.
  • CREDIT AGRICOLE. Банк не устанавливает верхний лимит. Клиент сам устанавливает месячный и дневной предел. Снятие через код BLIK возможно на сумму не более 5 000 злотых.
  • ING. Лимит – 10 тысяч злотых в сутки. Заказчик не может его увеличить.

Какой минимум можно снять в польских банкоматах

Santander Bank Polska – минимум 10 злотых.
PKO BP – минимум 20 злотых.
Euronet – 10 злотых или 20 злотых (в зависимости от расположения банкомата).
Bank Ochrony Środowiska – 10 или 20 злотых.
ING Bank Śląski – 10 или 20 злотых.

Автор: Назарій Сорока