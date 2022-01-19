Количество возросло: сколько младенцев в прошлом году получили украинское гражданство в Польше
Источник:Укринформ
В 2021 году в четырех консульских учреждениях Украины в Польше было выдано на 40% больше справок о регистрации новорожденного ребенка гражданином Украины, чем в 2020 году. Тогда документов было 3 470.
Это подтвердили в Посольстве Украины в Польше. Больше всего новорожденных с украинским гражданством зарегистрировали в столице соседнего государства.
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Сколько младенцев получили украинское гражданство в Польше в 2021 году
В прошлом году консульские учреждения Украины в Польше выдали 5 776 справок о регистрации новорожденных гражданами Украины.
Наибольшее количество детей с украинским гражданством было зафиксировано в Варшаве. Там зарегистрировали 3 079 младенцев как граждан Украины. Это 53% от общего количества.
Кроме того, 1 613 детей зарегистрировали гражданами Украины в Генконсульстве в Кракове, 892 – в Гданьске и 192 – в Люблине.Также узнайте , как называли детей в Польше в течение 2021 года.
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