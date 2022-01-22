Сколько экономят и планируют зарабатывать украинцы в Польше: ответ эксперта

Трудовые мигранты из Украины надеются получать в Польше минимум 800 долларов. При этом расходы работников за рубежом достаточно большие.

Об этом сообщила директор Департамента рекрутации агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда. Она рассказала, сколько работники могут сэкономить в Польше, по их отзывам.

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Сколько хотят зарабатывать украинцы в Польше

По словам Анны Джоболды, украинцы в Польше настроены получать от 800 до 1 000 долларов и больше в месяц.

Если трудовой мигрант зарабатывает 2 800 – 4 500 злотых, то отложить может примерно 1 800 – 3 500 злотых (около 12 700 – 24 800 тысяч гривен). Такие выводы можно сделать из рассказов украинцев, трудоустроенных в Польше.

В то же время среднестатистический украинец в соседнем государстве тратит 800 – 1 000 злотых ежемесячно. Это базовые расходы: на еду, жилье, необходимые бытовые предметы, транспорт и звонки родным.

Сколько получают украинцы в Польше

Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Польше касаются сферы информационных технологий. ИТ-специалисты в республике могут зарабатывать около 95 600 гривен.

Неплохие доходы получают и специалисты таких отраслей:

продажи – 76 100 гривен;

производство, сельское хозяйство – 54 300 гривен;

автомобильный бизнес – 31 200 гривен;

управление персоналом, тренинги – 26 500 гривен.

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