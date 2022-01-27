Об этом рассказала Анна Джоболда , директор Департамента рекрутации агентства по международному трудоустройству Gremi Personal . По ее мнению, украинцев в Польше привлекают чувство безопасности и стабильность. К тому же официально трудоустроенные в соседней стране украинцы могут надеяться на получение льгот, компенсаций и пенсионного обеспечения.

Интересно Как меняется рынок денежных переводов: эксперт назвал ключевые финансовые тренды

Сколько украинцев готовы переехать в Польшу

Мы наблюдаем такую ​​тенденцию: сначала приезжает кто-то один из семьи поработать 3 – 4 месяца на заводах, обживается, накапливает "финансовую подушку", а затем постепенно перевозит семью,

– говорит Анна Джоболда.

Она добавила, что украинцы все чаще интересуются тем, как устроить своих детей в польские детсады и школы. Способствует этому и то, что польское правительство поддерживает украинские семьи, имеющие вид на жительство в Польше с доступом к рынку труда и распространяет на них ряд семейных программ. Например, с 2019 года граждане Украины в Польше могут ежемесячно получать 500 злотых пособия на каждого ребенка по программе "Семья 500+" или 300 злотых на школьников по программе "Добрый старт" .

Анна Джоболда напомнила, что в 2015 году по данным Национального банка Польши, 80% украинцев планировали свое пребывание в Польше на период до одного года. В 2020 году 52% наших земляков уже хотели остаться на 3 и больше лет.

В 2021 году еще больше украинцев намеревались остаться на более длительный промежуток времени. Более того, в прошлом году более 300 тысяч украинцев получили в Польше карту поб ы ту , а это фактически каждый пятый эмигрант. Компания Gremi Personal исследовала, что в прошлом году 51,7% граждан Украины, которые имели работу в Польше, стремились перевезти за границу свои семьи или уже это сделали . Это на 10% больше, чем годом ранее. Думали окончательно остаться в Польше 46,4% респондентов.

Эксперт прогнозирует, что в 2022 году еще больше украинцев будет приезжать в Польшу на длительный срок благодаря нововведениям в законе об иностранцах , то есть возможности получить разрешение на работу на срок до 2 лет.

Однако стоит отметить, что в Польше участились проверки нелегалов. Поэтому многие украинцы, незаконно находящиеся в другой стране, рискуют получить депортацию. Польские пограничники очень тщательно проверяют приглашение на работу в своей базе и легко разоблачают нелегальных рабочих. Следовательно, если у человека отсутствуют договор на работу и разрешение на временное пребывание в Польше (нет визы или карты поб ыту ), а также работа, которую фактически выполняет человек и ее условия не соответствуют тому, что указано в соглашении, то трудовому мигранту могут запретить въезд в Польшу.