Сколько дней нужно работать в Польше, чтобы купить новый iPhone

Позади одно из самых важных событий для поклонников Apple – премьера новых iPhone 14. В этом году цены на "яблочные" телефоны впечатляют, поэтому команда Picodi решила проверить, сколько нужно работать в разных странах мира, чтобы купить iPhone 14 Pro.

В рейтинге специалистов Picodi оказалась и Польша. Так, согласно расчетам, среднестатистический поляк, чтобы купить свежо представленный iPhone 14 Pro, должен работать 27,6 дня.

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В Польшев базовой комплектации (128 GB) составляет, а– 6777 злотых брутто ().

Таким образом, среднестатистический житель Польши должен работать почти 28 дней, чтобы собрать деньги на покупку нового iPhone 14 Pro. И это при условии, что будет откладывать все заработанные деньги.

Кроме этого, согласно рейтингу, больше всего нужно работать туркам – почти 147 дней. А быстрее всего на iPhone 14 Pro могут заработать жители Швейцарии – всего за 4,6 рабочего дня.

Индекс iPhone 2022: полный рейтинг



Индекс iPhone 2022 / Фото Picodi