Сколько денег перевели украинцы из-за границы в Украину за первое полугодие 2021: данные

Несмотря на неутешительные прогнозы, украинские мигранты в разгар пандемии в 2020 году не перестали финансово поддерживать родных и близких на родине, наоборот – суммы денежных переводов из-за границы только увеличились. Это поставило высокую планку, которая заставила ведущие компании международных онлайн-переводов и дальше улучшать свои услуги.

Одной из таких стал сервис надежных онлайн-переводов TransferGo, который еще в 2020 году достиг невиданных высот в этой области. Компания поделилась данными о первом полугодии 2021 года с Закордон 24, где не обошла вниманием своих клиентов из Украины.

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Новые вершины

Клиентская база компании TransferGo в 2021 году только продолжила расти. В этом году сервису уже доверились более 2,5 миллиона пользователей по всему миру. Еще одним важным показателем стали 10 миллионов клиентских транзакций и 3 миллиарда фунтов стерлингов в международном денежном потоке.

Все это произошло в течение 12 месяцев, когда Всемирный банк прогнозировал резкое сокращение денежных переводов в связи с пандемией COVID-19. Но спрос на такие услуги все равно остается большим, а простые, быстрые и доступные денежные переводы с TransferGo стали идеальным решением для мигрантов по всему миру.

Новые вершины компании TransferGo / Фото Pexels

Денежные переводы в Украину

Трудовых мигрантов из Украины становится все больше, поэтому компания TransferGo неустанно работает для улучшения своего сервиса непосредственно для украинцев. В первом полугодии 2021 года нашими соотечественниками за рубежом было совершено около 1,2 миллиона денежных переводов, что является на 44% больше показателем, чем в этот же период 2020 года и на 185% больше, чем в 2019, еще до начала пандемии.

В денежном эквиваленте общая сумма денежных переводов из-за границы в Украину в этом году составила около 200 миллионов фунтов стерлингов, что в 2020 году достигало 150 миллионов, а в 2019 – 73 миллионов за этот же период.

Больше всего денежных переводов на родину украинцы делают из следующих стран:

Польша (47% всех транзакций);

Литва;

Германия;

Великобритания;

Венгрия;

Чехия.

Украинцы из-за рубежа перевели рекордные суммы денег в 2021 году / Фото TransferGo

Почему суммы денежных переводов растут

Компания TransferGo не перестает делать сервис более комфортным, простым и доступным для своих пользователей. Еще в 2020 году она стала партнером таких известных компаний, как Visa, Mastercard, Sumsub и Veriff. С тех пор партнерская база еще активнее начала увеличиваться.

В феврале 2021 года TransferGo начала сотрудничать с Though Machine – разработчиком облачной базовой банковской платформы нового поколения Vault. Это позволило сервису бросить серьезный вызов глобальному рынку онлайн-переводов, внедрив ряд инноваций.

TransferGo начала сотрудничать с Mastercard и Visa / Фото Pexels

Больше рынков

В 2021 году, в частности благодаря партнерству с Visa и Mastercard, компания TransferGo начала работать на 95 новых рынках. Всего с помощью интеграции с Mastercard Send и платформы push-платежей Visa в режиме реального времени, компания сделала возможной оплату карточными услугами для еще большего количества клиентов по всему миру.

Всего TransferGo работает сейчас в более чем 160 странах, а новые рынки охватывают такие государства, как Молдова, Грузия, Гана, Саудовская Аравия, Вьетнам и другие.

TransferGo открыла множество новых рынков / Скриншот сайта TransferGo

Профессиональная команда

Работа над постоянным улучшением сервиса и расширением, конечно же, не происходит сама по себе. Кроме доверия миллионов пользователей, развитием TransferGo занимается большая команда профессионалов.

От начала 2020 года компания взяла на работу более 55 новых сотрудников. Таким образом, общий штат работников составляет почти 240 специалистов разных направлений. Кроме этого, TransferGo постоянно сотрудничает с рядом подрядчиков, фрилансеров и партнеров.

Команда TransferGo существенно увеличилась / Фото TransferGo