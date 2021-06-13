Сколько денег надо иметь, чтобы воспитать ребенка в Турции

Волонтеры ОО "Украинский союз" в Анкаре поинтересовались, сколько в среднем тратят родители на воспитание одного ребенка в Турции. А также вспомнили расходы на роды, детский сад и обучения в школе.

В Турции в среднем на одну женщину приходится два ребенка. По результатам опроса, большинство респондентов ответили, что не считают потраченные на малыша средства или что это нереально посчитать. Некоторые опрошенные ответили, что 2 000 лир и больше.

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Сколько стоит воспитать ребенка в Турции

В государственном роддоме в Турции роды естественным путем бесплатные. Но в частной клинике услуга стоит от 6 000 лир до 18 000 лир, в зависимости от того, будет рожать женщина естественным образом или с помощью кесарева сечения.

Кроватка, пеленальный столик, стул для кормления будут стоить от 3 000 до 10 000 лир. Недешевые и коляски с автокреслами. Их стоимость колеблется в диапазоне от 3 000 до 10 000 лир.

Месяц посещения государственного детского сада обойдется в 65-100 лир без питания и 190-250 лир с питанием (стоимость зависит от возрастной группы).

В частном саду придется заплатить за год от 9 000 до 30 000 лир.

Обучение в государственной школе бесплатное. Но есть благотворительные взносы при вступлении (около 200 лир). Отдельно нужно платить за питание и транспорт.

Частные школы стоят от 7 000 лир за начальное обучение, средняя школа – от 16 000 лир, лицей – от 20 000 до 65 000 лир.

Конечно, установить точную сумму, которая будет необходима для воспитания ребенка, нереально. Все зависит от обстоятельств и расставленных приоритетов. Вывод: ребенок – это большая ответственность, в том числе и финансовая.

Одна турецкая лира – это около 3,15 украинской гривны.

Турецкие родители тратят в месяц на ребенка 2 000 лир и больше / Фото Unsplash