Сколько беженцев пересекли границу за неделю войны России против Украины

С начала вторжения русских войск в Украину на западных границах образуют безумные очереди из беженцев. В ООН оценили количество украинцев, нашедших убежище от войны за пределами нашей страны с 24 февраля.

Так, по подсчетам ООН почти миллион, а именно – 934 тысячи беженцев покинули Украину по состоянию на начало восьмых суток преступных военных действий оккупантов на территории наших земель.

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Польша – 505 тысяч;

– 505 тысяч; Венгрия – 116 тысяч;

– 116 тысяч; Молдова – 79 тысяч;

– 79 тысяч; Словакия – 71 200 человек.

Однако не Европой единственной обошлось. Есть доля украинцев, сбежавших от войны в Россию. Восточный сосед принял почти 43 тысяч человек.

В ООН ожидают, что темпы вынужденного переселения будут только расти, поскольку враг цинично обстреливает крупные украинские города. По предварительным данным, 4 миллиона человек могут покинуть Украину в поисках убежищ от войны.

Мы являемся свидетелями того, что может стать самым серьезным кризисом с беженцами в Европе в этом веке, – заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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