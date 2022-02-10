Сколько украинцы хотят зарабатывать за границей: результаты опроса

Почти половина украинцев, которые ищут работу с помощью сервиса Jooble, не прочь уехать за границу. В таком случае большинство из них хотели бы получать зарплату более чем в 20 – 30 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Jooble в период с 15 ноября по 24 декабря 2021 года. Анкетирование было анонимным.

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Желаемый уровень зарплаты за границей

48,8% опрошенных хотели бы зарабатывать за границей более 30 тысяч гривен.

опрошенных хотели бы зарабатывать за границей более 30 тысяч гривен. Для 38,8% респондентов было достаточно суммы между 20 и 30 тысячами гривен.

респондентов было достаточно суммы между 20 и 30 тысячами гривен. Около 11% ответили, что их устраивает сумма от 15 до 20 тысяч гривен.

ответили, что их устраивает сумма от 15 до 20 тысяч гривен. Однако лишь для 1,9% было бы достаточно суммы от 10 до 15 тысяч гривен.

Сколько сейчас зарабатывают респонденты

В опросе приняли участие 1035 украинских соискателей работы. Статистическая ошибка выборки не превышает 3%.

Размер зарплаты почти 30% респондентов составляет от 5 до 10 тысяч гривен, а 15,2% - до 5 тысяч. 16,6% опрошенных зарабатывают от 10 до 15 тысяч. Еще 8,2% получают от 15 до 20 тысяч гривен.

Только 6,6% опрошенных зарабатывают сейчас более 20 тысяч гривен. При этом 23,8% респондентов, которые находятся в поисках работы, пока вообще нигде не работают.

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Что следует знать о Jooble: коротко

Это международный сервис по поиску работы. По данным SimilarWeb, он является одним из самых посещаемых сайтов в мире в сегменте Jobs And Employment. Стоит отметить, что компанию создали в 2006 году украинцы Роман Прокофьев и Евгений Собакарев – тогда еще студенты. Ежедневно Jooble агрегирует вакансии с более чем 140 000 ресурсов со всего мира. Речь идет как о полной занятости, так и о частичной или фрилансе. ​

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