Сколько беженцев из Украины уже приняла Германия
Источник:DW
Из-за войны России против Украины миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в других странах. Одной из них стала Германия.
Германия приняла более 850 000 украинских беженцев
Это государство с начала вооруженного конфликта в Украине приняло более 850 тысяч украинских переселенцев – преимущественно женщин и детей. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.
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Фезер также отметила, что в стране за последние годы усовершенствовали процедуру приема беженцев по сравнению с 2015 годом.
Мы сделали многое гораздо лучше, чем во время последнего большого перемещения беженцев в 2015 году,
– сказала она.
Министерша назвала "историческим успехом" и большим достижением "скорую и небюрократическую" способность всех европейских государств принять беженцев из Украины.
Кроме того, Фезер подчеркнула, что Германия всем новоприбывшим предлагает посещать интеграционные курсы для распространения немецких ценностей и языка даже среди временно находящихся в стране.Любопытно! Рассказываем, что следует знать нашим гражданам, которые ищут убежище в Германии – денежная помощь, трудоустройство и т.д.
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