Как получить скидку 10% на поезда УЗ Интерсити+: пошаговая инструкция

25 апреля 2023, 12:44
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Источник:

Lowcost.ua

Укрзализныця выпустила очередное обновление мобильного приложения для бронирования билетов. В пределах которого открыла возможность одновременного оформления обратного билета.

Скидка 10% на поезда УЗ Интерсити+ при бронировании билетов туда-обратно

Бонусом можно получить скидку в 10%. Но только при бронировании билетов туда-обратно на скоростные поезда Интерсити+.

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Для получения скидки 10% необходимо:

  • обновить приложение, или установить загрузив по этой ссылке;
  • забронировать билеты на поезд Интерсити+ туда-обратно.

Скидка будет видна на последнем шаге бронирования перед оплатой. Отметим, что скидка не распространяется на поезда Интерсити.

Пример бронирования билетов ИС+ Львов – Киев – Львов со скидкой 10% / Скриншот из приложения

Также в приложении появилась возможность дополнительно оформить перевозочный документ (на багаж или животных) к уже приобретенному билету, а еще были обновлены схемы вагонов.

Напомним, что Укрзализныця презентовала мобильное приложение, разработанное в сотрудничестве с Mastercard в августе прошлого года, с тех пор компания постоянно улучшает его работу и добавляет новые функции.

Список поездов УЗ Интерсити+:

  • 731 (ИНТЕРСИТИ+) Днепр – Киев
  • 743 (ИНТЕРСИТИ+) Киев – Львов
  • 722 (ИНТЕРСИТИ+) Киев – Харьков
  • 724 (ИНТЕРСИТИ+) Киев – Харьков
  • 732 (ИНТЕРСИТИ+) Киев – Днепр
  • 715 (ИНТЕРСИТИ+) Киев – Пшемысль
  • 705 (ИНТЕРСИТИ+ )Киев – Пшемысль
  • 712 (ИНТЕРСИТИ+) Краматорск – Киев
  • 744 (ИНТЕРСИТИ+) Львов – Киев
  • 33013 (ИНТЕРСИТИ+) Пшемысль – Киев
  • 33017(ИНТЕРСИТИ+) Пшемысль – Киев
  • 723 (ИНТЕРСИТИ+) Харьков – Киев
  • 725 (ИНТЕРСИТИ+) Харьков – Киев

Перевозки на этих маршрутах осуществляются на скоростных поездах Hyundai Rotem, ЭКР-1 ("Тарпан"), Skoda EJ-675.

Автор: Марта Касіянчук