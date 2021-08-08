Как сэкономить на покупке одежды: жители Варшавы назвали лучшие секонд-хенды

8 августа 2021 , 09:00
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Источник:

The Warsaw

Одежда занимает значительную часть расходов жителей Польши. Особенно, если человек любит качественные брендовые вещи. Однако не каждый может себе это позволить. Трудовые мигранты в Польше стараются экономить, чтобы побольше средств передать родным на родину. Поэтому магазины секонд-хенда могут стать помощниками в этой ситуации.

Также многие сейчас пытаются придерживаться осознанного потребления ради сохранения экологии. Поэтому они не покупают новые вещи, а исключительно секонд-хенд. Сознательное потребление стало настоящим трендом среди молодежи. Количество его сторонников уверенно увеличивается. 

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Лучшие секонд-хенды Варшавы

По мнению местных жителей, в Варшаве лучшими секонд-хендами являются:

Несколько интересных фактов о секонд-хенде

  • 70% жителей мира пользуются одеждой из секонд-хенда.
  • Глобальный рынок секонд-хенда достигает суммы 4 – 5 миллионов долларов ежегодно.
  • Рынок секонд-хенда ежегодно растет на 11%.
  • Лидером по продажам подержанной одежды в мире являются США.
Автор: Орися Біленька