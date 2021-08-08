Как сэкономить на покупке одежды: жители Варшавы назвали лучшие секонд-хенды
Источник:The Warsaw
Одежда занимает значительную часть расходов жителей Польши. Особенно, если человек любит качественные брендовые вещи. Однако не каждый может себе это позволить. Трудовые мигранты в Польше стараются экономить, чтобы побольше средств передать родным на родину. Поэтому магазины секонд-хенда могут стать помощниками в этой ситуации.
Также многие сейчас пытаются придерживаться осознанного потребления ради сохранения экологии. Поэтому они не покупают новые вещи, а исключительно секонд-хенд. Сознательное потребление стало настоящим трендом среди молодежи. Количество его сторонников уверенно увеличивается.
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Лучшие секонд-хенды Варшавы
По мнению местных жителей, в Варшаве лучшими секонд-хендами являются:
- SZAFA GRA – Puławska 132.
- Szafiarka – Górczewska 224.
- Ciuchy I Nie Tylko – pasaż Ursynowski 11, aleja Jerzego Waszyngtona 146.
- Kantonia – Szwajcarski Ciucholand – Polinezyjska 10.
- GEMMA (odzież na wagę) – Świętokrzyska 18, aleja KEN 57, ulica Targowa 15, aleja Jerozolimskie 89, ulica Grójecka 81/87, ulica Piłsudskiego 37 (Legionowo).
- Bazar Miejski – Marszałkowska 19, Słowackiego 12, Galeria Młociny.
- Kopalnia Ciuchów – Górczewska 17B.
- Tera Second Hand – aleja Jana Pawła II 35.
- Odzież na wagę, Exclusive – Opaczewska 4.
- Modna Tania Odzież – Pulawska 72.
- Prajmani – ulica Roentgena Wilhelma Konrada 45.
Несколько интересных фактов о секонд-хенде
- 70% жителей мира пользуются одеждой из секонд-хенда.
- Глобальный рынок секонд-хенда достигает суммы 4 – 5 миллионов долларов ежегодно.
- Рынок секонд-хенда ежегодно растет на 11%.
- Лидером по продажам подержанной одежды в мире являются США.