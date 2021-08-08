Как сэкономить на покупке одежды: жители Варшавы назвали лучшие секонд-хенды

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Одежда занимает значительную часть расходов жителей Польши. Особенно, если человек любит качественные брендовые вещи. Однако не каждый может себе это позволить. Трудовые мигранты в Польше стараются экономить, чтобы побольше средств передать родным на родину. Поэтому магазины секонд-хенда могут стать помощниками в этой ситуации.