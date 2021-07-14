Как сэкономить 70% на закупах в Польше: акции в магазинах

14 июля 2021 , 13:25
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Источник:

"Шопинг в Польше"

В сетях магазинов Biedronka и Żabka до 17 июля действуют похожие акции. Покупатели могут сэкономить 70% стоимости товаров, обозначенных специальными ценниками.

Воспользоваться скидкам в Biedronka могут все желающие. А в Żabka выгода доступна только тем клиентам, которые являются пользователями мобильного приложения от сети.

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Как сэкономить 70% от стоимости покупок в Biedronka

Со скидкой в ​​размере 70% в магазинах Biedronka в эту субботу будут распродавать одежду и аксессуары. Чтобы сэкономить, нужно приобрести минимум два товара из таких категорий:

  • одежду; 
  • обувь; 
  • сумки; 
  • белье; 
  • багаж (чемоданы, ранцы, сумки, школьные рюкзаки); 
  • ремни; 
  • зонты; 
  • очки; 
  • чехлы к перечисленным товаров.

Скидка придется на каждую выбранную единицу товара. Но на одной покупке можно сэкономить не более 200 злотых (1 440 гривен). 

Как сэкономить 70% от стоимости покупок в Żabka

В Żabka специальное предложение распространяется на товары, которые обозначены зеленым ценником.

Так, если покупать две бутылки пива Heineken и воспользоваться мобильным приложением, то можно сэкономить 73% стоимости и заплатить за одно пиво 2,70 злотых (19,5 гривны).

На шоколаде Milka можно сэкономить 71%, заплатив за одну плитку 3,20 злотых (23 грн). Это при условии приобретения двух плиток.

В рамках предложения 850 миллилитров напитка Sprite или Coca-Cola будут стоить 3,99 злотого (29 гривен). В этом случае не нужно покупать несколько единиц товара, чтобы сэкономить.

Также напоминаем, что крупные торговые сети в Польше начали работать в воскресенье . Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Poczta Polska.

При этом почти 40% жителей Польши считают, что законодательные органы должны ввести дополнительные меры контроля в адрес тех магазинов, которые осуществляют реализацию в неторговый день.
Автор: Орися Біленька