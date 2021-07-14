Как сэкономить 70% на закупах в Польше: акции в магазинах

В сетях магазинов Biedronka и Żabka до 17 июля действуют похожие акции. Покупатели могут сэкономить 70% стоимости товаров, обозначенных специальными ценниками.

Воспользоваться скидкам в Biedronka могут все желающие. А в Żabka выгода доступна только тем клиентам, которые являются пользователями мобильного приложения от сети.

К теме Как сэкономить в Польше: полезные советы для украинцев

Как сэкономить 70% от стоимости покупок в Biedronka

Со скидкой в ​​размере 70% в магазинах Biedronka в эту субботу будут распродавать одежду и аксессуары. Чтобы сэкономить, нужно приобрести минимум два товара из таких категорий:

одежду;

обувь;

сумки;

белье;

багаж (чемоданы, ранцы, сумки, школьные рюкзаки);

ремни;

зонты;

очки;

чехлы к перечисленным товаров.

Скидка придется на каждую выбранную единицу товара. Но на одной покупке можно сэкономить не более 200 злотых (1 440 гривен).

Как сэкономить 70% от стоимости покупок в Żabka

В Żabka специальное предложение распространяется на товары, которые обозначены зеленым ценником.

Так, если покупать две бутылки пива Heineken и воспользоваться мобильным приложением, то можно сэкономить 73% стоимости и заплатить за одно пиво 2,70 злотых (19,5 гривны).

На шоколаде Milka можно сэкономить 71%, заплатив за одну плитку 3,20 злотых (23 грн). Это при условии приобретения двух плиток.

В рамках предложения 850 миллилитров напитка Sprite или Coca-Cola будут стоить 3,99 злотого (29 гривен). В этом случае не нужно покупать несколько единиц товара, чтобы сэкономить.