Сине-желтая Прага глазами чешского фотографа: кадры, милующие глаз

Жители из разных уголков мира всячески проявляют солидарность с Украиной на фоне войны. И чехи – не исключение.

Фотограф из Чехии Petr Zewlakk Vrabec показал в своих работах, как жители Праги поддерживают украинцев в борьбе с захватническими войсками России.

И еще Какие города Польши больше не могут принимать украинских беженцев

Они не только устраивают митинги, где выступают против вторжения России на территорию Украины и собирают гуманитарную помощь, но и украшают улицы своего города деталями в сине-желтых цветах.

Украинские флаги в Праге сейчас повсюду:

смотрите фото подборку.



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto