Сине-желтая Прага глазами чешского фотографа: кадры, милующие глаз
Источник:инстаграм Petr Zewlakk Vrabec
Жители из разных уголков мира всячески проявляют солидарность с Украиной на фоне войны. И чехи – не исключение.
Фотограф из Чехии Petr Zewlakk Vrabec показал в своих работах, как жители Праги поддерживают украинцев в борьбе с захватническими войсками России.
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Они не только устраивают митинги, где выступают против вторжения России на территорию Украины и собирают гуманитарную помощь, но и украшают улицы своего города деталями в сине-желтых цветах.
Украинские флаги в Праге сейчас повсюду:
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Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto