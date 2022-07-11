"Синдром беженца": в Минздраве назвали симптомы и способы преодоления
Источник:фейсбук МЗ Украины
Около 4,8 миллиона украинских беженцев находятся в разных странах Европы. Из-за постоянного стресса на фоне войны у них может развиться так называемый "синдром беженца".
Это одна из возможных реакций нашего организма на стресс, связанный с переездом в результате военных действий. Чтобы люди знали, как выявить такой синдром у себя и как преодолеть его, Министерство здравоохранения дало советы.
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Какие симптомы имеются у людей с "синдромом беженца"
Как отмечают в Минздраве, для этого состояния характерны следующие симптомы:
- подавленное настроение;
- чувство беспомощности;
- чувство утраты родного дома;
- вина за пребывание в безопасности, когда в Украине гибнут люди;
- неконтролируемые вспышки агрессии;
- повышенная раздражительность;
- неспособность радоваться, эмоциональное онемение;
- резкие колебания чувств к жителям страны пребывания – от искренней благодарности к злобе из-за их благосостояния.
Как облегчить моральное состояние
Специалисты Минздрава рекомендуют следовать следующим советам, чтобы уменьшить нагрузку на психическое здоровье:
- не осуждайте себя за то, что уехали;
- говорите о своих чувствах, не держите эмоции в себе;
- поймите, что вы не должны чувствовать вину за свою безопасность, вы имеете на нее полное право;
- дайте себе время на адаптацию;
- начните процесс социализации на новом месте: составьте план действий;
- постепенно вернитесь к довоенным привычкам и собственным ритуалам: чашка кофе с утра, просмотр любимого фильма или сериала, спорт и т.п.;
- найдите тех, кому нужна ваша помощь, приобщитесь к волонтерской деятельности, включитесь в активную общественную жизнь или организуйте собственный фонд добрых дел;
- оставайтесь на связи с родными и друзьями, общайтесь и поддерживайте друг друга.
Такие шаги помогут вам чувствовать себя лучше и отвлечься от переживаний.
В то же время в Минздраве подчеркнули, что "синдром беженца" развивается не у всех, кто отважился на переезд – все зависит от состояния психики отдельного человека.
Советы МЗ / Фото из фейсбука Минздрава Украины
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