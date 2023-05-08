Один из городов на Сицилии заплатит 5 000 евро тем, кто туда переедет: какие условия

Сицилия, самый большой остров Италии, излучает приятную жизнь солнечных морских дней и роскошной пищи. И теперь еще один маленький городок воплощает мечту тысяч человек о жизни там.

Сицилийский город будет платить новым жителям 5 000 евро

Так, город Петралия-Сопрана, расположенный юго-восточнее столицы Палермо, предлагает денежные стимулы для новых жителей. Местные власти заплатят 5 000 евро тем, кто туда переедет, но есть условия.

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Чтобы иметь право на получение гранта, участники также должны приобрести – и, если нужно, отреставрировать – собственность в муниципалитете.

Городской совет надеется, что эта схема будет способствовать уменьшению населения и возродит нежилые дома. Десятилетиями местное население переезжало в большие места. Сейчас в Петралии-Сопране проживает всего около 3 000 человек.

Как подать заявку?

Подать заявку на грант можно до 10 мая 2023 года. Чтобы это сделать, нужно связаться непосредственно с городским советом. Но 5 000 евро, которые получат экспаты, – это разовая финансовая помощь на то, чтобы приобрести жилье.

Петралия-Сопрана считается одним из самых красивых деревень Италии

Петралия-Сопрана считается одним из красивейших городков на Сицилии с узкими улочками и старинными каменными домами. Оно расположено на высоком хребте, откуда открывается невероятный вид на долину внизу.

С узких улиц, петляющих мимо средневековых каменных зданий, жители могут видеть проблески туманной долины внизу и до дымовой горы Этна.

Живописные пейзажи Петралии-Сопраны / Фото cefalu.it

Главную площадь обрамляет изящная ренессансная аркада собора, который, вероятно, поначалу был мечетью в 10 веке, когда арабы населяли территорию. Норманская колокольня все еще демонстрирует византийско-арабские украшения.

Жизнь у Петралия-Сопрана спокойна, за исключением многочисленных местных праздников, таких как дни святых, карнавалы и фестивали еды.

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