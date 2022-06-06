Швейцария может аннулировать для украинцев статус S при выезде: что нужно знать

Швейцария стала одной из тех стран, которые приютили немало украинцев. Многие наши граждане получили там статус S.

Впрочем, следует знать условия, при которых государство может аннулировать этот статус. Деталями поделился Государственный секретариат по иммиграции Швейцарии (SEM).

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При каких условиях Швейцария может аннулировать статус S

Так, если украинцы решат выехать в Украину более чем на 15 дней в квартал, их статус защиты может быть аннулирован. В то же время правило об аннулировании статуса S не распространяется, если украинец выезжал с целью подготовить окончательный отъезд домой или остался в Украине дольше по веской причине и может это доказать.

В пределах этого периода, то есть до 15 дней, выезжать в Украину и возвращаться в Швейцарию можно – статус останется.

Аннулирование разрешения на пребывание также может произойти, если лицо находится в третьей стране более 2 месяцев и SEM может предположить, что вы перенесли свою жизнь туда. В этом случае беженец также должен ожидать отмены статуса S.

Швейцария не предоставляет статус S следующим категориям:

SEM определил, что бинациональные пары не имеют права на статус защиты S в Швейцарии, если один из двух лиц имеет гражданство стран ЕС / ЕАСТ, Великобритании, Канады, США, Новой Зеландии или Австралии.

Кроме того, если лицо уже получило статус защиты в другом государстве, то в Швейцарии уже не имеет права его получить.

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