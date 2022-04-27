Швейцария меняет условия приема беженцев из Украины: сама будет решать, куда их поселять

Швейцария стала одной из стран, которая оказала поддержку украинским беженцам. Те, кто бежал от войны, могли даже сами выбрать жилье.

Впрочем, сейчас Государственный секретариат Швейцарии по миграции решил, что беженцев из Украины будут расселять пропорционально между кантонами (регионами). Это значит, что они больше не смогут самостоятельно выбирать, где и у кого жить.

Читайте также Бесплатное жилье для украинских беженцев: Airbnb раздает 100 000 ваучеров

Швейцария будет распределять украинских беженцев по кантонам

Такое решение преследует цель – размещение зарегистрированных украинских беженцев с учетом возможностей кантонов, которых есть 26, на основе принципа пропорциональности.

Дело в том, что обычно федеральный центр сначала размещает беженцев в центрах приема и размещения мигрантов, а затем распределяет их по кантонам. Однако из-за большого количества беженцев система почти не работает.

К тому же, по словам представителя Госсекретариата по миграции Давида Келлера, они чаще всего выбирают популярные и развитые регионы для поселения, такие как Цюрих, Базель и Берн. Поэтому у этих городов уже нет ресурсов для приема украинцев. Теперь с этим будет покончено.

Мы хотим обеспечить большую стабильность как для беженцев, так и для кантониальных органов, отвечающих за социальное обеспечение и образование, чтобы избежать непропорционального распределения нуждающихся в защите людей.

– объяснил чиновник.

Как будут расселять беженцев из Украины

Теперь беженцы и швейцарские семьи, которые их принимают, больше не смогут самостоятельно принимать решения о расселении лиц, ищущих убежища из-за войны. Они будут распределяться по стране на основании указаний власти, а не по собственному пожеланию.

А если кто-нибудь захочет сменить кантон, то согласие на это должны дать кантональные власти "с учетом принципа пропорциональности".

При этом семьи и группы ранее сформированных беженцев смогут оставаться вместе.

С начала войны в Швейцарии было зарегистрировано около 37 тысяч беженцев из Украины. Около половины из них были размещены в частных домохозяйствах при поддержке неправительственных организаций и граждан.