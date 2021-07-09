Швеция увеличит пенсионный возраст: когда и на сколько лет

Правительство Швеции планирует с 2027 изменить пенсионный возраст в стране. Изменение закона означает, что с 2027 года пенсионный возраст будет повышен с 63 до 67 лет.

Также будет увеличено право на сохранение работы, так называемый возраст LAS, с 67 до 68 лет. Эти изменения к 2027 году будут внедряться постепенно.

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Почему Швеция повышает пенсионный возраст

Власти страны отмечают, что продолжительность жизни в Швеции увеличивается. Благодаря пропаганде здорового образа жизни и эффективной медицине люди чувствуют себя более активными и здоровыми, а значит и работоспособными. Политики убеждены, что жители страны не против работать дольше.

Мы видим проблему в том, что люди, которые хотят продолжать работать, не могут этого делать. Сейчас мы дадим людям возможность это сделать,

– сказал Матс Перссон из Либеральной партии.

При этом международные исследования, проведенные Институтом метрик и оценки состояния здоровья (IHME) и Вашингтонским университетом, подтвердили, что у шведов относительно высокая продолжительность жизни – чуть менее 82 лет как для женщин, так и для мужчин. Также исследовали, что средняя продолжительность жизни увеличивается на 3,5 часа в день. С другой стороны, отмечают исследователи, увеличение количества долгожителей вовсе не означает, что люди старшего возраста являются здоровыми и имеют хорошее самочувствие.

Для сравнения, в Украине, сообщает Государственная служба статистики, для мужчин средняя продолжительность составляет 66 лет, а для женщин – 76 лет.