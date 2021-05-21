Песня SHUM зазвучала по-новому: за рубежом оригинально перепели трек группы Go_A

Европа в восторге от песни, с которой в этом году выступила от Украины на Евровидение группа Go_A. Представители украинской диаспоры и иностранцы не устают создавать каверы композиции. Предлагаем ознакомиться с креативными вариациями SHUM.

Новые версии песни SHUM творят с использованием различных музыкальных инструментов: пианино, барабанов, гитар и других. Встречаются и разные стили исполнения: от меланхолической лирики к панк-року. Участие в перепеве берут как новички, так и профессиональные музыканты.

К теме Украинская группа Go_A вызвала фурор в первом полуфинале Евровидения-2021: видео

Каверы от украинской диаспоры

Перепели хит украинцы в Нидерландах. В частности, известный ансамбль песни и танца "Русалка" из города Хенгело.

Коллектив был создан четырьмя украинцами, которых во время Второй мировой войны в западную Европу вывезли немцы. Впоследствии они попали в Нидерланды, где начали развивать украинскую культуру. Сейчас в ансамбле есть не только украинцы , но и многие нидерландцы .

Мы собрались, репетнулы, хоровод поводили, предварительно пройдя тест на корону. Так и родился кавер на песню SHUM,

– с позитивом отметила художественная руководительница ансамбля Елена Копаничук.

Коллективу удалось не только перепеть песню SHUM, но и лично пообщаться с группой Go_A. Правда, в режиме онлайн, для безопасности.

Присоединились к флешмобу и украинцы с вокального ансамбля "Красные Корали". Они сделали видео на берегу моря в Нидерландах. Коллектив активно болеет за Украину и призывает поддерживать выступление Go_A.

Каверы иностранцев

"Красные Корали" известны как исполнители духовных и народных композиций. Большинство репертуара ансамбля составляют украинские песни.

Чувственное исполнение под гитару представил блоггер из Греции Esc Mike. Видео собрало более двухсот положительных отзывов. Слушатели пишут, что не могут оторваться от прослушивания и благодарят Украину за эту песню. Вот несколько комментариев под опубликованным видеороликом в ютубе:

"Спасибо, что полюбили украинские песни, очень приятно было услышать в Вашем исполнении";

"Круто. Очень волшебно. Молодец";

"Получилось очень колоритно";

"Божественно! Так приятно, что поют именно на украинском!".

Как греческий блоггер Esc Mike перепел украинский хит SHUM: смотрите видео

А вот еще один блоггер из Греции на своем канале в ютубе под названием Piano with Pano перепел композицию под звуки пианино. Видео собрало 25 положительных комментариев.

Кавер песни SHUM от Piano with Pano: смотрите видео

В то время музыкант Danny McEvoy из Великобритании сделал веселую и энергичную версию песни Go_A под звучание акустической гитары. На видео он предстал в шляпе с изображением украинского флага.

Кавер песни SHUM от Danny McEvoy: смотрите видео

Напомним, что клип на песню, с которой Go_A представляет Украину, вошел в перечень 10 самых популярных видео на официальном ютуб-канале Евровидение. А в букмекерской таблице название группы отметили в первой десятке.