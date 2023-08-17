На испанском курорте придумали странный запрет для туристов: штраф до 200 евро

Еще одно необычное ограничение было введено на испанском побережье Коста-Бланка. Туристов собираются штрафовать за покупки у уличных торговцев.

Новый туристический запрет касается испанского городка Торревьеха. Здесь можно разориться на 200 евро, если купить, например, сувениры или очки у уличного торговца. За нелицензированную торговлю здесь теперь наказывают не только незаконных продавцов, но и туристов.

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Нелегальные покупки

Уличные торговцы часто продают свои товары прямо на улице. Они подходят к отдыхающим, которые лежат на пляже или проводят время в баре. В основном они предлагают солнцезащитные очки, головные уборы и одежду. Очень часто продают некачественные подделки мировых брендов.

Это уже второй этап борьбы с подобным бизнесом. Ранее полиция была сосредоточена только на уличных продавцах и конфисковала у них контрафактные товары. Но теперь решили взяться и за туристов, покупающих эти подделки. Ведь именно спрос порождает предложение.

Федерико Аларкон, советник по полиции, безопасности и чрезвычайным ситуациям города Торревьеха, уточнил, что сейчас на курорте проводится активная информационная кампания. Туристов постоянно предупреждают о новом запрете и последствиях его нарушения. А последствия немалые – штраф в 200 евро за купленный нелицензированный товар.

Новый штраф на Майорке: за что возьмут 900 евро

Испанский курортный остров вводит для туристов новый запрет. 900 евро придется выложить на Майорке, если прыгать с причала в море. Власти пытаются помешать туристам нырять в воду после ряда ужасных инцидентов возле Плайя-де-Муро.

Мэрия и полиция предупреждают туристов, чтобы они не поддавались искушению и не прыгали с одного конкретного понтона, потому что они рискуют не только своим здоровьем, но теперь еще и своим кошельком. Согласитесь, заплатить 900 евро за такое развлечение – слишком дорогое удовольствие.

А вмы собрали все, что нельзя делать на пляжах Испании. Оказалось, что в стране есть немало неочевидных ограничений для отдыха на побережье и о них следует знать!