Штрафная система Польши: как оплатить и что грозит за игнорирование

Незначительное нарушение правил дорожного движения, безбилетный проезд в общественном транспорте или шумное празднование в ночное время – за все это в Польше можно получить немалый административный штраф. Такие ситуации наносят большой удар по семейному бюджету, однако игнорирование штрафа может стоить гораздо дороже.

Согласно данным Высшей контрольной палаты, 78% квитанций жители Польши оплачивают вовремя. Те, кто этого не делают, потом страдают от более серьезных последствий.

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Виды штрафов в Польше

В республике есть несколько видов штрафов:

Наличный (Mandat gotówkowy) . Применяется для иностранцев, которые не имеют постоянного места жительства в Польше. Оплачивается напрямую службе, которая зафиксировала штраф – наличными или карточкой (если в службы при себе есть терминал для такой оплаты).

. Применяется для иностранцев, которые не имеют постоянного места жительства в Польше. Оплачивается напрямую службе, которая зафиксировала штраф – наличными или карточкой (если в службы при себе есть терминал для такой оплаты). Кредитуемый (Mandat kredytowany) . Применяется для тех, кто имеет постоянное место жительства в Польше. На его погашение дается около 7 дней, чаще всего все проходит через банк, по указанным на квитанции реквизитам.

. Применяется для тех, кто имеет постоянное место жительства в Польше. На его погашение дается около 7 дней, чаще всего все проходит через банк, по указанным на квитанции реквизитам. Заочный. Такие штрафы могут прислать по почте. Например, если камера зафиксировала превышение скорости на определенном участке дороги. Оплатить его нужно также через 7 дней после получения.

Как оплатить штраф в Польше

Лучше всего оплачивать штрафы с помощью интернет-банкинга – это самый быстрый и самый безопасный способ. Кроме этого, существует возможность заплатить на месте или через почтовое отделение – здесь с вас возьмут дополнительную комиссию и транзакция будет идти дольше.

Что грозит за игнорирование штрафа

В резидентов Польши неуплаченный штраф могут взыскать через налоги или с официального дохода. При этом, сумма будет значительно больше, если игнорировать квитанцию в течение длительного времени – с учетом процентов пени.

Также к вам на предприятие или домой может наведаться судебный пристав, и наложить арест на ваше имущество или заморозить банковский счет. Если вы не проживаете в Польше на постоянной основе, то штраф, вполне вероятно, снимут с вас при пересечении границы.