Штрафная система Польши: как оплатить и что грозит за игнорирование
Источник:Polsha 24
Незначительное нарушение правил дорожного движения, безбилетный проезд в общественном транспорте или шумное празднование в ночное время – за все это в Польше можно получить немалый административный штраф. Такие ситуации наносят большой удар по семейному бюджету, однако игнорирование штрафа может стоить гораздо дороже.
Согласно данным Высшей контрольной палаты, 78% квитанций жители Польши оплачивают вовремя. Те, кто этого не делают, потом страдают от более серьезных последствий.
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Виды штрафов в Польше
В республике есть несколько видов штрафов:
- Наличный (Mandat gotówkowy). Применяется для иностранцев, которые не имеют постоянного места жительства в Польше. Оплачивается напрямую службе, которая зафиксировала штраф – наличными или карточкой (если в службы при себе есть терминал для такой оплаты).
- Кредитуемый (Mandat kredytowany). Применяется для тех, кто имеет постоянное место жительства в Польше. На его погашение дается около 7 дней, чаще всего все проходит через банк, по указанным на квитанции реквизитам.
- Заочный. Такие штрафы могут прислать по почте. Например, если камера зафиксировала превышение скорости на определенном участке дороги. Оплатить его нужно также через 7 дней после получения.
Как оплатить штраф в Польше
Лучше всего оплачивать штрафы с помощью интернет-банкинга – это самый быстрый и самый безопасный способ. Кроме этого, существует возможность заплатить на месте или через почтовое отделение – здесь с вас возьмут дополнительную комиссию и транзакция будет идти дольше.
Что грозит за игнорирование штрафа
В резидентов Польши неуплаченный штраф могут взыскать через налоги или с официального дохода. При этом, сумма будет значительно больше, если игнорировать квитанцию в течение длительного времени – с учетом процентов пени.
Также к вам на предприятие или домой может наведаться судебный пристав, и наложить арест на ваше имущество или заморозить банковский счет. Если вы не проживаете в Польше на постоянной основе, то штраф, вполне вероятно, снимут с вас при пересечении границы.