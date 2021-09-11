Штраф или тюрьма: в польском аэропорту львовянину позволили выбрать наказание за нарушение

Житель Львова прилетел в аэропорт Познани, где его задержали правоохранители. 32-летний гражданин Украины ранее получил штраф за нарушение налогового кодекса, однако забыл его вовремя оплатить.

Работники Надоджанского отдела пограничной службы напомнили мужчине, что со времени его прошлого посещения Польши он задолжал государству немалую сумму денег. Правоохранители предложили украинцу выбрать для себя наказание – заплатить штраф вместе с пеней на месте, или же аннулировать его, отсидев 5 дней в следственном изоляторе.

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Украинец без колебаний согласился оплатить непогашенный штраф на месте. Сумма, вместе с пеней за просрочку оплаты, составила 650 злотых. После этого львовянина отпустили.

Как установили сотрудники пограничной службы во время проверки документов, 32-летний украинец не уплатил штраф, выписанный ранее за нарушение положений уголовно-налогового кодекса Польши,

– сообщил пресс-секретарь Надоджанского отдела пограничной службы.

Напомним, что штрафы за нарушения в Польше необходимо уплачивать в течение 7 дней с момента их получения. Те, кто погашают задолженность не вовремя, потом страдают от более серьезных последствий.

Подробнее о том, как устроена штрафная система Польши, и как оплатить штраф в республике, в зависимости от его вида – читайте в материале.