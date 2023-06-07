Испанию и Португалию предупредили об опасной погоде: надвигается "Оскар"

Шторм "Оскар" накроет Канарские острова и Мадейру. Туристов предупреждают о сильных дождях и шквальном ветре. Аэропорты отменяют рейсы.

Популярные места для отдыха в Испании и Португалии могут пострадать от шторма. Путешественников просят быть внимательными и проверить, не отменили ли их рейс. Неспокойная погода может продержаться на Канарах до выходных.

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Предупреждение о шторме "Оскар" опубликовали Испанское метеорологическое агентство и Португальский институт моря и атмосферы. Туристам советуют еще раз проконсультироваться со своим туроператором, стоит ли сейчас отправляться на курорты Испании и Португалии. А тем, кто уже находится на Канарских островах или Мадейре, советуют следовать указаниям местных властей.

Отмена рейсов на Мадейре

В аэропорту Мадейры отменяют рейсы: 28 окончательно отменили, а еще 12 перенаправили на другие аэродромы. В аэропорту Фуншала будут готовы оказывать помощь пассажирам, пострадавшим от непогоды. Авиакомпании просят путешественников подтверждать свои рейсы, прежде чем ехать в аэропорт.

Синоптики предупреждают о сильном и продолжительном дожде на Мадейре. В горах на острове скорость ветра может достигать 110 км/ч.

Шторм на Мадейре будет бушевать до конца недели / Фото Pixabay

Непогода на Канарах

Шторм "Оскар" заденет и Канарские острова. Больше всего от порывов ветра и сильных дождей пострадают очень популярные направления: Тенерифе и Гран-Канария. А еще здесь существует риск больших волн и локальных наводнений. Из-за погодных условий на Канарах было отменено более 10 рейсов в аэропорту Тенерифе-Норте.

Местные власти советуют жителям острова хорошо закрыть двери и окна, закрепить все вещи, которые могут упасть на дорогу и не находиться под деревьями и ненадежными рекламными щитами. Водителей просят быть максимально бдительными, особенно при выезде из тоннелей.