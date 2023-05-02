Еще одна курортная страна планирует отменить визовые сборы для иностранцев

Шри-Ланка вскоре вернется к политике "бесплатной визы по прибытии", чтобы привлечь больше туристов посетить страну. Правда, когда это произойдет, пока неизвестно.

На Шри-Ланке хотят отменить визовые сборы для иностранцев

По словам государственного министра туризма Дианы Гамадж, многие страны, в том числе Сингапур и Мальдивы, успешно внедряют это. Потому и Шри-Ланка планирует принять такое же решение.

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Одним из ключевых секретов успеха туризма, несомненно, является бесплатная виза по прибытии, и пора Шри-Ланке также принять во внимание это и ввести это,

– сказала она.

Таким образом, они надеются привлечь в страну больше иностранцев, как это делают, например, в Сингапуре: в страну приезжает много туристов, которые к тому же привозят много денег. Она сказала, что схема "Бесплатная виза по прибытии" также будет способствовать инвестициям в страну.

Министр пояснила, что экономические выгоды будут гораздо больше, чем текущие доходы, полученные от сбора за визу в страну. Считает, что лучше забыть о визовом сборе в размере 50 долларов с одного пассажира и заинтересоваться туристами, тратящими около 1 000 долларов в день в этой стране.

Кроме того, возможно, в ближайшее время на Шри-Ланке заработает программа "золотых виз" – выдавать их иностранцам за инвестиции в размере 250 000+ долларов. Проект в настоящее время в разработке. Подробности должны появиться позже.

В Таиланде отложили ввод сбора на въезд для туристов

Таиланд решил отложить введение своего нового налога на туризм. Власти страны дают путешественникам немного больше пространства для бронирования авиабилетов и размещения.

Первоначально правительство Таиланда планировало ввести туристический налог в размере 300 батов (примерно 8,72 доллара США) для авиапассажиров и 150 батов для наземных путешественников с 1 июня 2023 года. Это должно было помочь возродить индустрию туризма в стране, сильно пострадавшей от COVID-19.

Однако из-за критики министр туризма и спорта Пхифат Ратчакитпракарн объявил об отсрочке программы на 3 месяца. Это, кстати, пятая задержка.