На Шри-Ланке упрощают получение водительских прав для иностранцев: что известно
Источник:economynext
Получить водительское удостоверение иностранцам на Шри-Ланке станет легче. Власть решила упростить процесс.
Как известно, с апреля права будут выдаваться прямо в аэропорту. Правда, они будут временными. Об этом рассказал министр транспорта островного государства Ласанта Алагияванна.
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Шри-Ланка выдаст туристам временные водительские права прямо в аэропорту
Международные удостоверения на Шри-Ланке бездействуют. Чтобы взять в аренду авто или скутер, нужно попасть в Департамент автомобильного движения (DMT) возле Коломбо и пройти ряд бюрократических процедур.
Права по итогу получали не все – всего около 3500 человек в год. Но новые меры позволят сделать процесс более простым.
С апреля 2024 года власти предпримут шаги для облегчения выдачи водительских прав иностранцам — лицензию на вождение планируют выдавать непосредственно в аэропорту по прибытии.
Что именно понадобится для получения ланкийских удостоверений, пока не уточняется. Вероятно, достаточно будет показать свои права и уплатить взнос.
Шри-Ланка выдаст туристам временные водительские права прямо в аэропорту / Фото Unsplash
Известно, что новая услуга будет платной, но ее стоимость пока не называется.
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