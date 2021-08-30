Школы и сфера услуг продолжат работать даже при худших обстоятельствах, – Минздрав Чехии

По словам министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха, правительство планирует не закрывать заведения сферы услуг, магазины и школы даже при худшей ситуации с распространением COVID-19. Правда, возможность дополнительных ограничений чиновник не исключает.

В частности, в Чехии могут ввести новые ограничения на посещение массовых мероприятий. Решающим месяцем для внедрения любых изменений, как отметил Войтех, будет сентябрь.

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Министерство запланировало массовое тестирование учащихся общеобразовательных школ – 1, 6 и 9 сентября. Проанализировав последние показатели, правительство будет решать, как все будет работать в республике в дальнейшем.

Даже в худшем случае мы не планируем закрывать заведения сферы услуг или магазины. Однако рассчитываем на некоторые ограничения, в частности, в организации массовых мероприятий,

– сообщил Адам Войтех.

Министр также ожидает, что эпидемиологическая ситуация в стране будет не столь критичной, как в прошлом году. Благодаря вакцинации, по мнению чиновника, иммунизация общества находится на более высоком уровне.

В министерстве не опровергают данных по поводу обязательного масочного режима. Носить респираторы в Чехии придется во всех закрытых помещениях как минимум до начала октября.