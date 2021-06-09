Сфера логистики в Польше нуждается в работниках

Кадровое агентство ManpowerGroup совместно с Институтом логистики и складирование при Sieć Badawczą Łukasiewicz провели исследование среди логистических компаний Польши. Результаты отчета показали, что польские склады нуждаются в большем количестве грузчиков и водителей погрузчиков.

Спрос на эти профессии существенно вырос в период пандемии, когда люди начали активнее пользоваться услугами доставки. К тому же 54% опрошенных работодателей заявили о намерении в течение 2021 года увеличить расходы на этот персонал.

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Каких работников не хватает

Среди главных профессий, по которым открыто наибольшее число вакансий, авторы исследования выделили следующие:

кладовщики;

водители погрузчиков (электрических, высотный, автопогрузчиков)

инженеры систем автоматизации (WMS – цифровые системы управления складом).

Кроме того, в дефиците сейчас такие специалисты:

руководители подразделений;

логистические эксперты (экспедиторы, специалисты по управлению запасами, менеджеры качества, специалисты по экспорту, складского хозяйства)

технический персонал (техобслуживание, механики, электрики)

складские рабочие.

В Польше на складах не хватает грузчиков и водителей погрузчиков / Фото Pexels

Что собираются делать руководители складов

Шесть из десяти опрошенных объявили о намерении внедрять системы автоматизации. Вероятно, это приведет к сокращению числа сотрудников персонала.

34% руководителей собираются продолжать искать персонал прежними методами, а 35% – планируют заняться повышениям квалификации имеющихся работников.

Также 27% респондентов заявили, что будут решать проблему с помощью аутсорсинга, то есть через агентства временной занятости, где работает много иностранцев.

На какую сумму могут рассчитывать новые работники

В среднем работники склада могут получать за свою работу такое количество злотых брутто:

складской работник – около 2800-2900 злотых;

кладовщик – от 3800 злотых;

оператор погрузчика – от 3500 злотых;

инженер по автоматизации – от 5000 злотых.

Средняя зарплата в логистике, по результатам первых месяцев 2021 года и по данным GUS составляет 4800-4860 злотых брутто.Курс злотого к гривне составляет 7.4.

В Польше на складах не хватает грузчиков и водителей погрузчиков / Фото Pexels