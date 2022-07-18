Сезонные продукты в Чехии: что и когда покупать на местных рынках по выгодной цене

18 июля 2022 , 17:00
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Источник:

vitalia

Сегодня в супермаркетах практически в течение года доступны свежие овощи и фрукты. Однако и ценники на них соответствуют. А как насчет сезонных продуктов?

Давайте разбираться на примере Чехии, что лучше покупать летом. Подготовили для вас короткую шпаргалку, за какими сезонными овощами и фруктами отправлять на рынок.

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Какие сезонные продукты покупать летом в Чехии

Июнь

  • сельдерей
  • чеснок
  • стручковая фасоль
  • горох
  • спаржа
  • капуста
  • кольраби
  • цветная капуста
  • морковь
  • огурцы
  • помидоры
  • редька
  • свекла
  • салат
  • брокколи
  • лук
  • кабачок
  • крыжовник
  • клубника
  • черешня
  • вишня


Спаржа / Фото unsplash

Июль

  • брокколи
  • сельдерей
  • лук
  • кабачок
  • чеснок
  • стручковая фасоль
  • горох
  • капуста
  • кольраби
  • цветная капуста
  • морковь
  • огурцы
  • перец
  • лук-порей
  • помидоры
  • редька
  • салат
  • бело- и краснокочанная капуста
  • крыжовник
  • персик
  • груши
  • яблоки
  • клубника
  • абрикос
  • смородина
  • слива
  • черешня
  • вишня


Брокколи на чешских рынках / Фото unsplash

Август

  • брокколи
  • сельдерей
  • лук
  • кабачок
  • чеснок
  • тыква
  • Хоккайдо
  • тыква-спагетти
  • стручковая фасоль
  • горох
  • капуста
  • брюссельская капуста
  • кольраби
  • цветная капуста
  • морковь
  • огурцы
  • перец
  • патиссон
  • редька
  • редис
  • салат, бело- и краснокочанная капуста
  • малина
  • смородина
  • сливы
  • виноград.


Сезон винограда / Фото unsplash

Автор: Назарій Сорока