В Сеуле построят самое большое в мире колесо обзора без спиц: как будет выглядеть аттракцион
Источник:CNN
В Сеуле объявили о планах строительства крупнейшего в мире колеса обзора без спиц. Огромное металлическое кольцо достигнет высоты 180 метров и предоставит посетителям великолепный вид на красивый южнокорейский пейзаж.
В Сеуле построят самое большое в мире колесо обзора без спиц
180-метровое "Кольцо Сеула" разместят в парке Ханиль на северо-востоке города, у реки Хан и недалеко от стадиона Кубка мира. Колесо будут строить на месте бывшей свалки, которую сейчас используют для экологических проектов – колеса будут работать на переработанной энергии.
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Локацию выбрали неслучайно: парк расположен в живописном месте у реки Хан, откуда открываются виды на город.
В Сеуле построят самое высокое колесо обзора без спиц / Визуал Seoul Metropolitan Government
Кроме того, по заявлению городских властей, новое колесо решили установить как можно ближе к северной границе страны – это символический жест о стремлении к национальному единству и объединенной Корее.
Сеульское кольцо откажется от традиционного дизайна колес обзора со спицами и будет использовать инновационные технологии для создания эстетически совершенного дизайна без спиц,
– говорится в сообщении SMG.
После запуска аттракцион будет принимать около 1470 пассажиров в час, это около 11 790 пассажиров в день. На кольце будет 36 кабинок, каждая из которых будет вмещать до 25 человек. Энергия для передвижения смотрового колеса частично будет получена из возобновляемых источников энергии.
На Сеульском кольце будет 36 кабинок / Визуал Seoul Metropolitan Government
Как выглядит колесо обзора в Сеуле / Визуал Seoul Metropolitan Government
Такой вид кабины кольца / Визуал Seoul Metropolitan Government
Строительство начнется в 2025 году, завершить его планируют к 2027 году. Ожидается, что электрические беспилотные автобусы помогут людям добраться до места и обратно, также рассматривается система канатной дороги.