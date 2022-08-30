С сентября в Польше нельзя будет парковаться на тротуарах

В Польше вступил в силу новый закон о дорожном движении. Согласно ему, тротуар станет частью дороги только для пешеходов, а это значит, что парковка на тротуарах будет незаконной.

Речь идет об изменениях к закону, которые вступили в силу 23 августа. В этот день был опубликован Закон от 5 августа 2022 года о внесении изменений в Закон о Государственном фонде развития дорожного хозяйства и некоторых других актов. В этой поправке правительство, среди прочего, обновило несколько определений. Наиболее интересным из них – новое определение тротуара.

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В Польше запретят парковаться на тротуарах

Новое определение тротуара – это часть пешеходной дорожки, предназначенная исключительно для движения пешеходов и людей, которые передвигаются в инвалидных креслах.

Так что с 21 сентября, согласно новым правилам, на тротуарах нельзя будет парковаться. В случае нарушения водитель будет оштрафован на 100 злотых и получит один штрафной балл.

В настоящее время тротуар считается частью дороги, предназначенной для движения пешеходов. Припарковаться на нем могут автомобили массой до 2,5 тонны, но только колесами с одной стороны или передней осью. И только в том случае, если осталось достаточно места для пешеходов.