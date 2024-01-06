Отпуск мечты пошел "коту под хвост" из-за паспорта: как 1 сантиметр может разрушить все планы

19-летний Джейк Бертон был в ожидании своего первого полета, который должен был состояться 28 декабря. Семья планировала встретить Новый год не в Англии, а в Испании. Однако ирландский лоукостер Ryanair и паспорт юноши изменили все планы на отпуск.

Все из-за 1-сантиметрового разрыва в паспорте Джейка. Работник Ryanair сказал, что паспорт поврежден и пассажир не сможет пройти на борт.

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Семья пропустила отпуск из-за 1-сантиметрового разрыва в паспорте

Джейк, Рейчел и Крис Бертоны должны были сесть на рейс Ryanair 28 декабря из аэропорта Ист-Мидлендс в Англии в Аликанте, Испания, для восьмидневного новогоднего путешествия в соседнем Бенидорме. Семья прибыла в аэропорт, зарегистрировалась на свой рейс, прошла проверку безопасности и, наконец, прибыла к воротам.

Тогда началась посадка на самолет, и когда семья подошла к стойке, чтобы просканировать билеты и проверить паспорта, работник сказал Джейку, что паспорт поврежден. Его не пустили на борт самолета.

На первой странице паспорта, над страницей, на которой изображена фотография и информация о Джейке, был маленький разрыв, всего сантиметр, у переплета.

Тем временем родители Джейка все же могли сесть на самолет, но они не сели, несмотря на призывы сына отправиться в путешествие без него.

На этой планете не было способа. Я просто не могла этого сделать. Я бы не смогла наслаждаться,

– сказала она.

Отмечается, что паспорт Джейка был выдан в октябре 2022 года и семья сказала, что не заметила разрыва. Они считают, что это произошло, когда Джейк недавно использовал свой паспорт как основную форму идентификации после того, как у него украли кошелек и удостоверение личности.

Семью могли отправить другим рейсом

Семья решила искать другие варианты – они подошли к стойке другой бюджетной авиакомпании и услышали, что разрыв небольшой и с ним можно путешествовать.

Паспорт Джейка сразу приняли и сказали, что попытаются переправить другим рейсом, но, к сожалению, такого не было.

Самолет из Англии в Испанию улетел без семьи Бертонов / Фото Unsplash

Потерпев поражение, семья вернулась домой. Вместо того чтобы провести новогоднюю ночь в Испании, они провели спокойную ночь дома в Англии.

Семья потеряла более 1 500 долларов

Рейчел сказала, что в общей сложности семья потеряла 1 234 фунта стерлингов, или около 1 560 долларов США, между рейсами и транспортировкой в и из аэропорта.

Сейчас мы делаем Джейку новый паспорт, и он будет под замком в шкафу,

– сказала Рэйчел.

В конце концов семья призывает других еще раз проверять свои паспорта перед поездкой и не использовать их как повседневное удостоверение личности. Для предстоящих поездок семья приобретет обложки для своих паспортов.

К слову, это уже не первый случай, когда человеку отказывают в посадке из-за поврежденного паспорта. В декабре супругам пришлось отменить свой медовый месяц в Турцию после того, как авиакомпания Turkish Airlines запретила мужчине летать с поврежденным водой паспортом.