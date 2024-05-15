Одну из самых популярных локаций Испании хотят полностью закрыть для туристов: что произошло

Расположенная над небольшим заливом деревня Бинибека Велл на испанском острове Менорка уже давно является магнитом для туристов, желающих побродить по ее извилистым узким улочкам, вдоль которых стоят побеленные виллы. Но поскольку его популярность растет, жители угрожают полностью закрыть его.

Они недовольны шумом, количеством мусора и поведением туристов. Местные жалуются, что они распивают алкогольные напитки, заходят на частную собственность, сидят в креслах жителей села.

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Село на Менорке хотят закрыть для туристов

Местные утверждают, что власть не помогает справляться с потоком туристов, поэтому жители могут принять решение закрыть деревню для посещений. Хотя закрытие села может навредить более чем 100 семьям – владельцам баров, сувенирных магазинов и отелей, власти признают право местных жителей на ограничение села для посещения туристами.

При закрытии деревни останется возможность сделать фото с берега, но внутренние улицы и переулки будут недоступны.

Глава группы из 195 владельцев собственности в деревне называет ее закрытие крайней мерой,

– говорится в сообщении.

В прошлом году поселение посетило 800 000 туристов, этом году жители ожидают миллион туристов.



Менорку в Испании могут полностью закрыть для туристов / Фото ALAMY

Год назад в деревне уже принимали ограничительные меры: посещать Бинибека Велл можно было только с 11:00 до 20:00. На соседних островах также хотят ввести новые ограничения для туристов.

На Майорке новые ограничительные меры для туристов

Испанская Майорка объявила, что тоже введет новые ограничения. В частности, остров уменьшит лимит туристических мест на 18 000 мест. В целом это означает, что Майорка потеряет 4% своих возможностей размещения туристов, пытаясь остановить поток туристов, стекающихся на Балеарские острова.

Такие меры приняли для борьбы с овертуризмом. Власти вводят ограничения, чтобы туристическая жизнь острова не мешала местным жителям.