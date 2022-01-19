Сбежал из кареты скорой помощи: в Польше несколько дней разыскивали украинца

19 января 2022 , 14:45
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koscian naszemiasto

В польском городе Костян (Великопольское воеводство) полиция 5 дней искала мужчину. Тот сбежал, когда его везли в медицинское учреждение.

В розыске находился 34-летний гражданин Украины. Нашли его 16 января в соседнем селе.

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Подробнее об инциденте

Известно, что 10 января в послеобеденное время украинец выбрался из автомобиля скорой помощи и скрылся в неизвестном направлении. Тогда его везли в нейропсихиатрическую больницу в городе Костян. После этого он не появлялся дома, а родные не могли с ним связаться.

Поисками мужчины занялись правоохранительные органы. Украинца нашли в селе Келчево, что в примерно 3 километрах от Костяна. Он был физически невредим.

Найденного украинца отправили на медицинское обследование. После этого его передали под опеку родственника.

К слову, недавно интересный случай произошел в городе Моньки, который принадлежит Подлясскому воеводству. Мужчина решил позвонить в службу экстренной помощи. Он был здоров, просто хотел с кем-нибудь пообщаться.

 

Автор: Орися Біленька