Село на Сардинии готово бесплатно принимать новых жителей: в чем секрет

Итальянский остров Сардиния принимает иностранцев, имеющих отдаленную работу. Комфортное жилье обещают предоставить бесплатно на 3 месяца.

Так итальянская деревня Оллолаи пытается стимулировать экономику, увеличить и омолодить население. Такие заманчивые предложения появляются на Сардинии регулярно: ранее предлагали аренду и покупку недвижимости почти даром.

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Привлекают цифровых кочевников

Подобные программы здесь вводятся уже не в первый раз. За последние 100 лет население села Оллолаи сократилось с 2 250 до 1 300 человек. Сокращение и старение населения – это проблема, с которой Италия борется годами. Ее даже признали национальной чрезвычайной ситуацией.

Поэтому идея привлечь молодых цифровых кочевников выглядит убедительно. Ранее в Оллолаи привлекали новых жителей еще более интересно: продавали дома за 1 евро. Тогда иностранцы выкупили и реставрировали десятки домиков на Сардинии.

Новая программа "Work from Ollolai" попытается превратить остров в интересное место для цифровых кочевников. Для этого власти выделили более 20 тысяч евро. Следующие 2 года село Оллолаи будет принимать удаленных работников на период до 3 месяцев. Желающие могут подать онлайн-заявку до конца декабря.

Новые жители получат дома, где раньше жили фермеры и пастухи. Теперь там обустроили офисы со скоростным Интернетом для комфортной работы. Местные власти будут платить за аренду, коммунальные услуги и налоги. А гости Сардинии должны взять на себя личные расходы и транспорт.

Село Оллолаи, принимающее цифровых кочевников / Фото Pexels

Что от этого получит Сардиния?

Кстати, за такое проживание нужно будет "платить". Новые жители, имеющие удаленную работу, должны разместить научную статью, эссе или фильм о жизни на Сардинии во время своего пребывания. Пожить в Оллолаи приглашают дистанционных работников из всех сфер: от финансистов до писателей.

Чтобы вам предоставили визу цифрового кочевника в Италии, нужно соответствовать нескольким принципиальным требованиям: быть гражданином страны вне ЕС и работать на компанию, зарегистрированную не в Италии.

Первой из тех, кто уже попробовал пожить в Оллолаи, стала 39-летняя вебдизайнер Кларез Партис. Женщина приехала из Лос-Анджелеса в поисках спокойной деревенской жизни. Она уверяет, что Оллолаи – культурная капсула времени с уникальным итальянским образом жизни, невероятными фермерскими продуктами и незабываемой кухней.