Международные ограничения: какие страны запретили въезд российским туристам

Недавно Европейская комиссия обнародовала заявление, толкующее законодательство о санкциях в отношении РФ. Основное внимание уделяется ввозу на территорию Европейского Союза транспортных средств, зарегистрированных в России. Кроме того, потенциальный запрет распространяется и на разные личные вещи. Очевидно, что россияне все становятся еще более нежелательными гостями в Европе.

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Что россияне больше не могут ввозить в ЕС?

Согласно перечню, указанному в приложении XXI к статье С директивы ЕС 833/2014, попытка ввоза некоторых личных вещей будет также расцениваться как запрещенный импорт.

Так, среди вещей, что россиянам теперь не разрешается ввозить на территорию ЕС:

чемоданы, сумки и кошельки;

некоторые предметы одежды и изделия из кожи и меха;

косметические средства;

полудрагоценные и драгоценные камни;

мобильные телефоны, фотоаппараты и ноутбуки.

Европейская комиссия подчеркнула, что туристам из России запрещено ввозить определенные вещи даже на временной основе, то есть туристической. Следовательно, таможенники ЕС имеют право конфисковать эти предметы ограниченного доступа на разных пунктах пропуска.

Кроме того, посольство России в Германии обнародовало официальную информацию о том, что с лета 2023 года пограничники начали изымать транспортные средства с российскими номерными знаками у граждан Российской Федерации на территории страны. Также лица, пытающиеся привезти автомобиль для личного использования или транзитных целей, могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение закона.

Какие страны запретили въезд россиянам / Фото UnSplash

В каких странах ограничен въезд для россиян?

После прекращения действия соглашения об упрощенном визовом режиме РФ с Евросоюзом, россиянам стало гораздо труднее въехать на территорию ЕС. Это привело к удорожанию визового сбора с 35 до 80 евро для граждан страны-агрессора и необходимости предоставления дополнительных документов для въезда на территорию ЕС, а соответственно и увеличения сроков оформления виз.

Кроме этого, ряд стран вообще прекратил принимать российские документы для оформления туристических виз, в частности:

Польша,

Литва,

Латвия,

Эстония,

Чехия,

Словакия,

Дания,

Бельгия,

Нидерланды.

Что касается непосредственного въезда, то самые строгие ограничения действуют в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии. Так, россияне не могут попасть в указанные страны авиасообщением и через морские порты. При этом пересечь границу указанным способом не поможет даже наличие Шенгенской визы.

Отдельное недовольство русскими туристами фиксируется в Таиланде и Бали. Там участились случаи арестов и депортаций.