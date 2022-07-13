Самый узкий дом в мире: где в Варшаве посмотреть на Keret House
Источник:инстаграм Dom Kereta
Если вам вдруг кажется, что ваше жилище недостаточно просторное, то взгляните на самый узкий дом в мире. Расположен он в Варшаве.
Речь идет о Keret House в польской столице. Здание можно найти между домом 22 на улице Chłodna и домом 74 на улице Желазна.
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Что известно о самом узком доме в мире
Прежде всего, подчеркнем, что Keret House не является жилым домом, а лишь художественной инсталляцией. По законодательству Польши такая малая площадь не может быть пригодной для проживания.
Его построили в 2012 году между довоенным жилым домом и послевоенным кооперативом. На двух этажах обустроили кухню, гостиную, ванную с душем и спальню. Дневной свет в помещение попадает через перфорированный фасад.
Keret House в Варшаве / Фото instagram
Keret House в цифрах
- Расположен Дом Керета в 152-сантиметровой щели;
- В самой широкой точке ширина составляет 122 сантиметра, а в самой узкой – 70 сантиметров.
В Keret House могут останавливаться путешествующие по миру писатели, журналисты и сценаристы, а жители и гости Варшавы — приходить в артобъект на экскурсии.
Как выглядит Дом Керета изнутри
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram