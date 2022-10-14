ТОП-10 специальностей в Польше, выпускники которых зарабатывают больше всего

Многие украинские студенты из-за войны в Украине сейчас учатся в польских вузах. Давайте разбираться, будущие работники каких сфер могут рассчитывать на достойный доход и какие специальности входят в первую десятку наиболее высокооплачиваемых. Спойлер: на первом месте не IT.

Так, рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей в Польше сформировала общегосударственная система мониторинга экономической судьбы выпускников университетов (ELA). В основе исследования – среднемесячная зарплата специалистов в первый год после окончания вузов.

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Следовательно, согласно результатам, на самый высокий доход могут рассчитывать выпускники горного дела и геологии Вроцлавского технологического университета. Их зарплата брутто составляет в среднем 12 050 злотых в месяц.

Полный рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей Польши

Горное дело и геология, Вроцлавский технологический университет. Средняя зарплата – 12 049,25 злотых (брутто).

Аналитическая информатика, Ягеллонский университет. Средняя зарплата – 11 430,82 злотых (брутто).

Информатика, Варшавский университет. Средняя зарплата – 11 111,86 злотых (брутто).

Информатика, Польско-японская академия информационных технологий. Средняя зарплата – 11 099,44 злотых (брутто).

Менеджмент, Польско-японская академия информационных технологий. Средняя зарплата – 11 084,52 злотых (брутто).

Информатика, Ягеллонский университет. Средняя зарплата – 11 060,35 злотых (брутто).

Электроника и телекоммуникации, Варшавский технологический университет. Средняя зарплата – 10 852,07 злотых (брутто).

Информатика, Гданьский университет. Средняя зарплата – 10 642,82 злотых (брутто).

Информатика, Варшавский технологический университет. Средняя зарплата – 10 599,42 злотых (брутто).

Прикладная информатика, Варшавский технологический университет. Средняя зарплата – 10 380,6 злотых (брутто).