Пляж без полотенец и штраф за селфи: какие странные запреты для туристов вводили в Европе в 2023 году

В мире до сих пор наблюдается послепандемический бум туризма – люди активно ездят в путешествия, которые откладывали более двух лет из-за карантина. Иногда этот мощный наплыв туристов становится проблемой местных властей. В самых популярных туристических городах власти пытаются сдержать этот поток.

Для этого вводятся ограничения на количество входящих в порт круизных судов или повышают налоги для туристов. Но иногда эти ограничения не столько сдерживают туристический поток, сколько сбивают с толку – а какой у них смысл? Предлагаем список самых странных запретов для туристов в 2023 году.

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Самые удивительные туристические запреты 2023 года

Запрет полотенец на пляжах Сардинии

В связи с тем, что этим летом туристы массово спускались на знаменитые замечательные пляжи Сардинии, власти ввели ряд правил. Они включали ограничение количества посетителей и ввод временных ограничений.

Но пляж Пелоса на западном побережье также ввел запрет на использование полотенец, требуя, чтобы загорающие брали с собой коврики, которые улавливают меньше песка. Так администрация борется с постепенным "выносом" песка с пляжа.

36 000 евро штрафа за музыку на пляжах Португалии

В начале этого года посетителей пляжа в Португалии предупредили, что им грозит штраф в размере до 36 000 евро за слишком громкую музыку. В частности, отдыхающим запретили приносить портативные колонки, которые издают мелодии на большой громкости и тем самым беспокоят местных жителей и других туристов.

Пляжный указ также запрещает играть в игры с мячом за пределами специально отведенных мест, ставить палатки за пределами кемпингов и разводить костры.

В Севилье в публичных местах запрещено ходить в нижнем

Испанский город Севилья в этом году объявил о подавлении антиобщественного поведения молодежи, приняв закон об ограничении "непристойных действий", совершаемых публично.

Власти запретили не только ходить в нижнем белье в общественных местах, но также носить одежду с "сексистскими сообщениями", а также прибегать к "непристойному эксгибиционизму".

Портофино штрафует любителей селфи

Портофино, небольшой приморский городок на итальянской Ривьере, где местные страдают от нашествия туристов. В частности, горожан раздражают любители селфи, которые блокируют тротуары и дороги, когда позируют для очередного снимка.

Портофино / Фото Unsplash

Чтобы бороться с этим, мэр Портофино ввел зоны "запретного ожидания" на период летних месяцев. Тех, кто просто так будет стоять "слишком долго" на набережной с 10:30 до 18:00, будут штрафовать на 270 евро.

Забор, чтобы заблокировать селфи туристов

Считается, что виды города Гальштат в австрийских горах вдохновили Disney на мультфильм "Ледяное сердце". Поэтому более миллиона туристов ежегодно посещают это место, и многие хотят сделать селфи со знаменитым видом.

Жителям города это настолько надоело, что в этом году они решили поставить изгородь, чтобы туристы не могли фотографироваться на фоне пейзажа. Они ведь мешали жителям, создавая слишком много шума. Позже забор убрали из-за негативной реакции в социальных сетях.

Фальшивые упреждающие знаки на испанских пляжах

И, наконец, одна из самых странных репрессий в сфере туризма действительно оказалась фальшивкой. Местные активисты разместили на пляжах Майорки и подходах к ним фальшивые предупредительные знаки на английском языке.

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Некоторые плакаты предупреждали об "опасных медузах", "падающих камнях" или морской воде, загрязненной сточными водами. Другие говорили, что пляж закрыт, или утверждали, что на прогулку к пляжу понадобятся часы, хотя на самом деле расстояние до океана составляло менее 100 метров.

Несколько небольших строк текста на каталонском языке под этими фейковыми знаками говорили местным жителям, что эти предупреждения фальшивы и что "пляж открыт для всех, кроме иностранцев и медуз".

Популярные локации взимают плату с туристов за посещение

В 2024 году популярные туристические направления Европы объявили о вводе платы за въезд. Такие мероприятия должны помочь бороться с чрезмерным туризмом и поставить туристическую отрасль после пандемии.

Самым популярным городом, введшим плату за посещение, является Венеция. Но могут быть сюрпризы и в других известных локациях, о которых не так много рассказывали в СМИ. Где в следующем году следует готовиться платить за въезд или увеличенный туристический налог – читайте по ссылке.