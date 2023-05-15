С ними точно все будет вовремя: названы самые пунктуальные авиакомпании Европы

15 мая 2023, 11:39
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Источник:

Schengen Visa Info

Британская исследовательская компания OAG обнародовала список наиболее пунктуальных авиакомпаний Европы. Также назвали самые лучшие аэропорты.

В основе исследования – данные о рейсах за 2022 год. С какими компаниями вы точно не опоздаете – узнайте дальше!

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Названы самые пунктуальные авиакомпании Европы

ТОП европейских авиакомпаний открывает Eurowings   В прошлом году авиаперевозчик выполнил 48,73% рейсов без задержек.

По данным OAG, Eurowings является лучшей авиакомпанией с точки зрения пунктуальности в 2022 году, поднявшись с девятой позиции, которую она занимала в 2019 году. Кроме того, авиакомпания улучшила своевременность, повысив ее с 80,20% в 2019 году до 95,26% в 2022 году.

Второй и третьей пунктуальными авиакомпаниями в Европе были Iberia и Air Europe с показателями пунктуальности 84,06 и 79,30% соответственно.

В десятку также вошли:

  • Austrian Airlines AG dba Австрия (81.05%),
  • ITA Airways (79.59%),
  • Norwegian Air Shuttle (79.12%),
  • Finnair (77.36%),
  • Pegasus Airlines (75.07%),
  • LOT-Polish Airlines (74.75%),
  • KLM-Royal Dutch Airlines (78,57%).

Рейтинг компаний / Фото Schengen Visa Info

Назвали и самые лучшие аэропорты

Лучшим европейским аэропортом по количеству вовремя выполненных рейсов назвали гавань в Штутгарте.

ТОП-10 выглядит так:

  • Shtuttgart Airport,
  • ​​​Dublin Airport,
  • ​​Malta Airport,
  • ​​​Bergen Airport,
  • ​​​Stavanger Airport,
  • ​​Ercan Airport,
  • ​​​Billund Airport,
  • ​​​Trondheim Vaernes Airport,
  • ​​​Bordeaux Merignac Airport,
  • Rome Chiampino Airport.

Рейтинг аэропортов / Фото Schengen Visa Info

Автор: Марта Касіянчук