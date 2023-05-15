С ними точно все будет вовремя: названы самые пунктуальные авиакомпании Европы
Источник:Schengen Visa Info
Британская исследовательская компания OAG обнародовала список наиболее пунктуальных авиакомпаний Европы. Также назвали самые лучшие аэропорты.
В основе исследования – данные о рейсах за 2022 год. С какими компаниями вы точно не опоздаете – узнайте дальше!
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Названы самые пунктуальные авиакомпании Европы
ТОП европейских авиакомпаний открывает Eurowings В прошлом году авиаперевозчик выполнил 48,73% рейсов без задержек.
По данным OAG, Eurowings является лучшей авиакомпанией с точки зрения пунктуальности в 2022 году, поднявшись с девятой позиции, которую она занимала в 2019 году. Кроме того, авиакомпания улучшила своевременность, повысив ее с 80,20% в 2019 году до 95,26% в 2022 году.
Второй и третьей пунктуальными авиакомпаниями в Европе были Iberia и Air Europe с показателями пунктуальности 84,06 и 79,30% соответственно.
В десятку также вошли:
- Austrian Airlines AG dba Австрия (81.05%),
- ITA Airways (79.59%),
- Norwegian Air Shuttle (79.12%),
- Finnair (77.36%),
- Pegasus Airlines (75.07%),
- LOT-Polish Airlines (74.75%),
- KLM-Royal Dutch Airlines (78,57%).
Рейтинг компаний / Фото Schengen Visa Info
Назвали и самые лучшие аэропорты
Лучшим европейским аэропортом по количеству вовремя выполненных рейсов назвали гавань в Штутгарте.
ТОП-10 выглядит так:
- Shtuttgart Airport,
- Dublin Airport,
- Malta Airport,
- Bergen Airport,
- Stavanger Airport,
- Ercan Airport,
- Billund Airport,
- Trondheim Vaernes Airport,
- Bordeaux Merignac Airport,
- Rome Chiampino Airport.
Рейтинг аэропортов / Фото Schengen Visa Info