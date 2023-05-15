С ними точно все будет вовремя: названы самые пунктуальные авиакомпании Европы

Британская исследовательская компания OAG обнародовала список наиболее пунктуальных авиакомпаний Европы. Также назвали самые лучшие аэропорты.

В основе исследования – данные о рейсах за 2022 год. С какими компаниями вы точно не опоздаете – узнайте дальше!

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Названы самые пунктуальные авиакомпании Европы

ТОП европейских авиакомпаний открывает Eurowings В прошлом году авиаперевозчик выполнил 48,73% рейсов без задержек.

По данным OAG, Eurowings является лучшей авиакомпанией с точки зрения пунктуальности в 2022 году, поднявшись с девятой позиции, которую она занимала в 2019 году. Кроме того, авиакомпания улучшила своевременность, повысив ее с 80,20% в 2019 году до 95,26% в 2022 году.

Второй и третьей пунктуальными авиакомпаниями в Европе были Iberia и Air Europe с показателями пунктуальности 84,06 и 79,30% соответственно.

В десятку также вошли:

Austrian Airlines AG dba Австрия (81.05%),

ITA Airways (79.59%),

Norwegian Air Shuttle (79.12%),

Finnair (77.36%),

Pegasus Airlines (75.07%),

LOT-Polish Airlines (74.75%),

KLM-Royal Dutch Airlines (78,57%).

Рейтинг компаний / Фото Schengen Visa Info

Назвали и самые лучшие аэропорты

Лучшим европейским аэропортом по количеству вовремя выполненных рейсов назвали гавань в Штутгарте.

ТОП-10 выглядит так:

Shtuttgart Airport,

​​​Dublin Airport,

​​Malta Airport,

​​​Bergen Airport,

​​​Stavanger Airport,

​​Ercan Airport,

​​​Billund Airport,

​​​Trondheim Vaernes Airport,

​​​Bordeaux Merignac Airport,

Rome Chiampino Airport.

Рейтинг аэропортов / Фото Schengen Visa Info